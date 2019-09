Polyneux spricht, Vol. 60 (gamescom-2019-Edition)

von polyneux, 04.09.2019, 3 Kommentare

Tri tra trullala! Was für ein Kasperle-Theater! Also sowohl die gamescom, als auch unser lustiger Haufen, der sich in diesem Jahr zusammen gefunden hat, um lustig und launig die gamescom 2019 zu besprechen. Kein Wunder, dass bei so vielen Themen und so vielen Teilnehmern alles drunter und drüber geht und in knappen vier Stunden Nettospielzeit ohne Knochen auch schonmal alle durcheinander sprechen und kein Satz wirklich zu Ende geführt wird. Aber hey: dafür kennt und liebt Ihr uns doch. Und deshalb: viel Vergnügen mit unserer extralangen Supersondermessefolge! Da bleibt garantiert kein Auge trocken!

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Die Soundeffekte stammen von RSSilveira_88, junkfood2121 und DSISStudios.



