Polyneux macht’s kurz 32 – Otto-Normal-Omas zu Weihnachten

von Urs, 10.09.2020

„Come fly with me, let’s fly, let’s fly away

If you could use some exotic booze

There’s a bar in far Bombay

Come fly with me, let’s fly, let’s fly away!“

Polyneux hebt ab im September! Allerdings nur virtuell, da das Fliegen am PC im Vergleich zum „real deal“ keinen Eisschild-zerschmetternden CO2-Ausstoß zur Folge hat. Und anders als die ganzen ignoranten Interkontinental-Umweltverpester bleiben Chris, Pascal und Urs schön in der Höhle und spielen prima Sachen wie den Flight Simulator, Crosscode, Skully oder Splinter Cell Blacklist. Und weil alleine spielen dick macht, haben sie das und noch viel mehr hinterher in diesem feinen Podcast verquatscht. Absolut töfte, garantiert umweltschonend und nicht nur für Abgehobene (höhö)! Also bitte anschnallen und das Rauchen abstellen dieser Podcast startet durch!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



