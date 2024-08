Polyneux tritt nach. Episode 8: Der böse Tennisschläger

Reden wir nicht lange um den heißen Brei: wir sind wieder da und wir sind heißer als Frittenfett. Das mag am hin und wieder durchscheinenden Sommer liegen, vor allem aber daran, dass wir so geile Typen sind. Mindestens genau soviel Bock haben wir auch. Auf Videospiele. Und darüber zu quatschen. Sommerloch? Stopfen wir mit Links!

Wir, das sind Christian, Norman und Urs. Die Videospiele, das sind unter anderem das famose Dungeons of Hinterberg, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Valorant und noch so manch anderer Schnickes. Siehe auch Appendix A (ja, Diether, Du musst jetzt einfach nur 2cm nach unten scrollen. Nein, Kevin, Appendix ist nicht das, was der Talahon “Frisur” nennt. Und auch nicht der Inhalt von Urs’ Fanny Pack).

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Hören!

Wir haben gespielt:

Urs

Paper Mario

Dungeons of Hinterberg

Open Road

Norman

Angespielt: A Hat in Time & Mario Tennis Aces

Red Faction: Guerilla Re-MARS-tered

Shadow of the Erdtree

Christian

Schnelldurchlauf: Star Wars: Jedi Fallen Order, Payday 3, Hi-Fi Rush, Assassin’s Creed Mirage

Valorant

Was ist so passiert in der Welt der Videospiele?

Der Borderlands-Film ist sehr scheiße und spielt kein Geld ein https://www.eurogamer.net/borderlands-movie-earned-4m-on-its-opening-day

Half-Life 3 Confirmed! https://www.eurogamer.net/more-evidence-of-fully-fledged-half-life-game-revealed-by-valve-dataminer

Bungie entlässt noch mehr Leute und hat offensichtlich Probleme. Sony übernimmt komplett die Kontrolle. Derweil kauft der Chef sich Oldtimer. (Derweil ist anscheinend niemand richtig begeistert von Marathon) https://www.eurogamer.net/bungie-acknowledges-uncertainty-surrounding-the-future-of-destiny-following-layoffs

Krafton (PUBG-Publisher) kauft Tango Gameworks und Hi-Fi Rush IP https://www.gamesindustry.biz/krafton-acquires-tango-gameworks-and-hi-fi-rush-ip-from-xbox

Avowed kommt jetzt erst am 18.2.25 https://www.eurogamer.net/obsidians-avowed-reportedly-delayed-from-2024-to-early-next-year

Dafür kommt Dragon Age: The Veilguard am 31.10.! https://www.eurogamer.net/dragon-age-the-veilguard-release-date-leaks

Switch 2 frühestens April 25 https://www.eurogamer.net/hopes-fade-for-switch-2-launch-in-early-2025

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren (bis einschl. Anfang Oktober):

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PC, PS5, XSX/S) – September 9 (Nochmal, weil’s so geil wird!)

Lollipop Chainsaw RePOP (PC, Switch, PS5, XSX/S) – September 25

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) – September 26

Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS4/5, Switch) – September 26

Silent Hill 2 (PS5, PC) – October 8

Besprechenswerte andere Medien:

Filme

Love lies bleeding

Longlegs

Alien Romulus

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Bücher

Marc Uwe Kling: Views

Musik

Speed – Only One Mode

Brat – Social Grace

Nine Inch Nails – The Fragile

Beim Titelsong handelt es sich um The Final Plunge von Exzel Music Publishing.

Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0.