Polyneux spricht, Volume 4

von polyneux, 28.06.2010, 23 Kommentare

Was kann es an einem heißen Sommerabend schöneres geben, als sich in seinen eigenen vier Wänden zu verrammeln, den Fußball Fußball sein zu lassen und statt Sonne, Freibad und Miniröcken lieber das Dünsten im eigenen Saft zu genießen? Genau: nichts! Das dachten sich auch unsere drei Redaktions-Irren vom Dienst – Manu, Doreen & Christian – und haben deshalb am Samstag beschlossen, die Sommerwelt außzusperren und statt über hormonbedingte Sommergeilheit bzw. das Versagen von Inselaffen und Froschschenkel-Knabberern lieber über Videospiele zu philosophieren. Verdammte Nerds, verdammte!

Das Ergebnis kann man nicht anders als „episch“ nennen und dürfte selbst hartgesottene Podcast-Fans an den Rand ihrer Belastbarkeit drängen. Wäre Polyneux spricht Ausgabe Nummero 4 ein Film, könnten Scorsese, Anderson und Co. einpacken! Denn dieses Werk ist brutaler als Der Pate, verschrobener als die Tiefseetaucher und länger als Dirk Diggler. Yeah, Baby!

Die Themenflut im Einzelnen

Was uns an der E3 gefallen hat und was nicht.

E3 – Sinn oder Unsinn, oder: wer braucht noch Branchenmessen?

Vorfreude-Trailer? (Metal Gear Solid: Rising, Epic Mickey, Dead Space 2, Gears of War 3, Portal 2 uvm.).

Steam & Counter-Strike: Source für den Mac.

kein DLC für Heavy Rain.

Was wir gespielt haben:

Alan Wake, Red Dead Redemption, Split/Second, Alpha Protocol, Skate 3, Super Mario Galaxy 2

Carcassonne für iPhone & iPad

uvm.

Der Podcast ist soooo lang, dass wir uns leider nicht mehr an die korrekte Reihenfolge erinnern können. Sorry. Außerdem hatten wir keine Lust, uns das alles nochmal anzuhören, um die Themen-Rangfolge nachträglich herauszufinden ;)

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Alan Wake, Alpha Protocol, E3, Mac, Podcast, Polyneux spricht, Spielemesse, Steam