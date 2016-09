Polyneux spricht, Vol. 27 (Halloween Edition)

von polyneux, 31.10.2014, 5 Kommentare

Angst macht Spaß! Nein, wirklich! Anders ist es nicht zu erklären, dass Gruselgeschichten so alt sind wie die Lagerfeuer, an denen man sie sich erzählt. Dementsprechend ist die Lust an der eigenen Angst, am Gruseln, am Horror auch seit jeher fester Bestandteil in Unterhaltungsmedien aller Art. So auch in Videospielen. Und welcher Anlass könnte besser sein, sich speziell über Horrorspiele zu unterhalten, als Halloween?!

Das dachten sich auch Mayaku, Le Don, Urs und SpielerZwei. Fast zweieinhalb Stunden haben sie sich über alle möglichen Horrorspiele und das Gruseln an sich unterhalten. Shownotes gibt es diesmal leider keine, weil das Gespräch dermaßen von einem Thema zum nächsten springt, dass eine Auflistung die Redaktion vermutlich um den Verstand gebracht hätte …

… in diesem Sinne: Buh!

Im Podcast verwendete Musik: „Halloween-Theme“ (J. Carpenter), „Regards“ (Silent Hill Homecoming), „Houshingoeika“ (Ondes Martenot Edit.) (Siren: Blood Curse), „Red Tree“ (Deadly Premonition) und „Safe Haven“ (REmake).

