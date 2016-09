Polyneux spricht, Vol. 33 (E3 2015-Edition part deux)

von polyneux, 28.06.2015, 12 Kommentare

Man soll aufhören wenn es am schönsten ist. Schönheit liegt allerdings im Auge des Betrachters, manchmal auch in dessen Ohr. Und wenn der Schädel, an dem das betreffende Ohr befestigt ist, bereits die volle Ladung Alkohol abbekommen hat, dann ist es an der Zeit sich einzugestehen, dass die anfangs vielversprechend erscheinende Einleitung ins Nichts läuft und man bessere direkt hätte zum Thema kommen sollen: E3 2015-Podcast Teil zwei! Und alle so:

Nachdem wir in der letzten Ausgabe die Pressekonferenzen von Bethesda, Microsoft und Ubisoft besprochen haben, folgen im zweiten Teil Sony, Nintendo und Square Enix. Je später der Abend, desto mühseliger die Unterhaltungen. Mit steigendem Alkoholpegel wurde auch unser Gespräch zusehends wirr. Wir hatten allerdings unseren Spaß. Und das ist ja die Hauptsache. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Hören und bei der Fehlersuche.

Die Shownotes, bittesehr:

00:00 – Wirres zum Anfang. Willkommen zurück

01:20 – Alte Witze mit Sony. The Last Guardian überrascht mit alten Neuigkeiten, Fuchur cancelt Beyond Good and Evil 2

07:10 – Wieder schwierige Frauen bei Horizon: Zero Down. Zu viel Gerede, geile Mecha-Dinos und schlimme Missverständnisse

09:35 – Watt is los bei No Mans Sky? Geringere Pimmeldichte als bei Spore? Artsy Fartsy Klavierpimmel bei Dreams. Erneuter Ausraster von Urs: Ringelpulli-Hipster fuck off! Stehen echte Gam0rz auf Pimmel-Baukästen?

14:20 – Charmantes Gequatsche bei Firewatch. Angst vor Survival-Rogue-Like-Blablabla

16:20 – Destiny präsentiert Destiny

16:30 – Alte Gurken und dicke Emotionen beim Final Fantasy VII-Remake im Anschluss. Homo-Bodybuilder in Hal Life 3 confirmed!

21:00 – Devolver sind zu schnell für uns, aber Don rülpst schneller. Mother Ronin Eitrt Souls

23:20 – Tränen bei Shenmue III. Fragwürdige Thesen zu Shenmue, Kickstarter, Yu Suzuki, Gott, der Welt und Sony. Wir wissen es doch auch nicht, finden aber alles gut

32:35 – Batman: Arkham Knight singt Frank Sinatra. 10 von 10, best song ever!

32:50 – Morpheus’ Stiefmutter schaut auch vorbei

33:00 – Playstation kommt jetzt ins Fernsehen bzw. umgekehrt: Vue

33:15 – SpielerZwei lässt die Bombe platzen und bekundet Interesse an Call of Duty: Black Ops III. Aber CoD scheiter ja in der Regel am Spiel. Keine Scherze über Gamezzz!

36:40 – Verwirrung und Durcheinander. Kinderquatsch mit Disney Infinity

37:50 – Uncharted 4 livet auch nicht forever. Aber Naughty Dog ist alles zuzutrauen. Uncharted Trilogy ist sowas von gekauft!

42:40 – Chris ist scheinbar doch Microsoft-Fan

43:15 – Apropos Square Enix: Nintendo. Muppets vernachlässigen die Wii U

44:20 – Grafikhuren kritisieren Starfox Zero. Platinum sind überall dabei und Don hat immer ein „aber“ parat

46:45 – Amiibos lieben Skylanders und Geld. Viel Geld

48:50 – Zu wenige Freunde für Zelda Triforce Heroes

49:15 – Hyrule Warriors ist sooo viel besser als Dynasty Warriors (QUATSCH! –Anmerkung Urs)

50:00 – Kein Schwein braucht Metroid Prime Federation Force

51:00 – Zu viele Teenager in Fire Emblem Fates

52:10 – Xenoblade Chronicles für Wii U begeistert die Fans. Nichts Neues für den New 3DS, das N64-Expansion-Pack reißt auch nichts mehr

56:25 – Jetzt hört sich alles auf: Animal Crossing Happy Home Designer und Animal Crossing Amiibo Party werden nicht verstanden

57:55 – Yoshi’s Wooly World ist immer noch ein Muss, wenig Neues von der Stricktante

58:45 – Ratlosigkeit bezüglich des Super Mario Makers. Aber der Einspieler war toll!

59:45 – Pokémon gibt’s schon, Yo-Kai Watch kommt trotzdem

1:00:00 – Ein Crossover mit sich selbst: Mario & Luigi Paper Jam

1:00:30 – Voll geil, dass Mario Tennis: Ultra Smash genau aussieht wie jedes andere Mario Tennis. Da muss man es nicht nochmal kaufen

1:00:45 – Traurige Vorstellung, Nintendo

1:01:30 – Yay, Square Enix! Party ist, wenn sogar der Simultandolmetscher einschläft

1:02:30 – Don möchte nicht über Just Cause 3 reden. Wir reden über Just Cause 3

1:05:05 – Nochmal Platinum mit dem neuen Nier. Alle sind aus dem Häuschen, wir nicht

1:06:00 – Rise of the Tomb Raider: Toooooombs. Wir mochten den Vorgänger. Außer Don, der mag nichts. Laura Croft knallt den Abhang runter und gegen die Wand, wie kann man das nicht gut finden? PCs machen Spiele witzig

1:10:10 – Mobile-Scheiße, nochmal FF7-Remake, dann Kingdom Hearts 3. Genau wie World of Final Fantasy, macht es Kinder froh und lässt erwachsene ratlos zurück. Zumindest uns

1:12:20 – Kurzer Infinity-Exkurs: Disney & Marvel & Star Wars in einem, wir raffen’s nicht. Echt nicht

1:13:30 – Wir danken Disney für die Entmachtung des George Lukas

1:15:05 – Don wacht auf: Hitman World of Assassination ist so groß und digital, dass Chris schon würgen muss. SpielerZwei redet über Splatoon, Urs über Hitman Absolution. Don hat trotzdem ein gutes Gefühl

1:20:45 – Star Ocean: Infinity and Faithlessness or whatever

1:21:05 – Der monothematische Urs verteidigt den Deus Ex Mankind Divided-Trailer, aber die Skepsis bleibt. Don schleicht sich schonmal warm

1:25:15 – Keinen Applaus für den CEO. Projekt Setsuna underwhelmet hart

1:28:10 – PC-PK? Gibt’s eine neues Word?

1:28:55 – Soma ist unwichtig, XCOM 2 bringt die Alien-Jagd in den Untergrund. Applaus!

1:32:40 – Fazit! Jede Menge Neues, Nintendo stinkt ab, zu viel im November, unerwartete Überraschungen, „Leaks“, DOOM , Don schlägt Kinder, Mist gucken statt Spiele spielen, exklusive Enthülligungen auf der Gamescom.

1:39:00 – Bethesda-Exkurs: Doom-Beta, die Sprachbarriere in The Evil Within, Skyrim-Import auf der falschen Plattform und gutes Deutsch in Wolfenstein. Kein Metal Gear-Vortrag

1:41:35 – Berühmte letzte Worte

