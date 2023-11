Polyneux tritt nach. Episode 2: Cliff Spoiler

Überraschung! Da sind wir wieder. Schon wieder! Schooooon wiiiieeeder? Oh Gott, wie öde. Gääähn! Buuuh! Auf den Scheiterhaufen mit ihnen! Ja was denn nun? Ihr müsst Euch schon entscheiden, ob Ihr uns blöd findet oder einfach nicht hören wollt. Ist uns aber sowieso alles egal. Wir podcasten derweil einfach fröhlich weiter. Ob mit oder ohne Euren Ohren… uns doch egal! In diesem Sinne: Viel Spaß oder auch ganz großartige Langeweile mit unserer zweiten Epidose… äh Episode von Polyneux tritt nach. Dem Lieblingspodcast aller Hater!

Wir haben gespielt:

Christian

Alan Wake 2

Cocoon

Call of Duty: Modern Warfare III

Norman

Robocop Rogue City

Jusant: GOTY

Super Mario Bros. Wonder

Urs

Like a Dragon: Ishin! + Gaiden

Super Mario Bros Wonder (+ New SMB U Deluxe)

Alan Wake 2

Das ist in der Zwischenzeit passiert:

10 Jahre PlayStation 4 + Xbox One

Mehr Spieler:innen in Skyrim, als in Starfield 😱 https://www.eurogamer.net/more-people-are-playing-skyrim-on-steam-than-starfield

Die Metal-Gear-Solig-Collection ist ein mieser Cash-Grab, surprise!

Alle Publisher feuern Leute, und sind ganz traurig darüber (Humble, Microsoft, 505 Games, Unity, Digital Extremes..) https://www.eurogamer.net/embracer-confirms-900-employees-laid-off-in-previous-financial-quarter

Derweil will Sega leute entlassen, um die Union zu busten https://www.eurogamer.net/sega-accused-of-threatening-unionised-workers-with-layoffs-says-report

Playstation Portal ist raus und dank Scalpern auch schon ausverkauft https://www.eurogamer.net/playstation-portal-already-sold-out-as-scalpers-take-advantage

Wir freuen uns auf Spiele, reden aber nicht über alle:

Spiele, auf die wir uns freuen:

(Bis einschl. Januar)

Christian

Baldur’s Gate 3 – Deluxe Edition

Norman

Prince of Persia: The Lost Crown

Urs

Super Mario RPG (November)

Alone in the Dark (Januar)

Baldur’s Gate 3 für die Xbox (https://www.eurogamer.net/baldurs-gate-3s-xbox-series-xs-release-date-will-be-shared-at-the-game-awards)

Wir empfehlen Weihnachtsfilme

National Lampoons Christmas Vacation (“Merry Christmas! Shitter was full!”) 🎅

Scrooged / Die Geister, die ich rief

Christmas, Bloody Christmas

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Black Christmas

The long kiss good night

Silent night, deadly night

Klaus

Violent Night

Die Hard

