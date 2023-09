Polyneux spricht, Vol. 73 (Gamescom-2023-Edition)

Gamescom, Schmamescom, Gähnscom. Wenn die putzige, allseits beliebte Computerspielpublikumsmesse stattfindet, gehört das Polyneux-Team immer zu den ersten, die gelangweilt abwinken. Nix Neues, langweilige Quatschtrailer und allgemeine Fadheit haben uns davon abgehalten, in den letzten Jahren ernsthaft was zu dem Thema zu schreiben oder zu podcasten. Hingefahren ist eh niemand, denn dafür müsste man ja extra nach Köln. Und das kann keiner ernsthaft wollen. Aber da wir so gerne unsere eigenen Stimmen hören, haben wir uns entschlossen, DOCH was zum Thema aufzunehmen. So wankelmütig sind wir, so selbstverliebt. Wer kann es uns verdenken? Niemand! Zumal SpielerZwei, Urs und Superspezialgast Norman in über dreieinhalb Stunden eigentlich nur am Rande über die Gamescom selbst, dafür aber über viel anderes Gedöns sprechen. Es ist eine Pracht. Und wenn zum Ende hin die Zungen schwerer und die Pausen länger werden, wissen wir: Polyneux‘s back, alright!



Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.