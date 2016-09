Polyneux spricht, Vol. 40 (gamescom 2016 Edition)

von polyneux, 04.09.2016, 11 Kommentare

Hallo liebe Podcast-Freunde! Wir haben uns wie jedes Jahr wieder zusammengesetzt, um die diesjährige gamescom Revue passieren zu lassen. An den Mikrofonen sitzen Urs, Doreen, SpielerZwei und unser alter Weggefährte Christian.

Da diese Messe-Podcasts bei uns üblicherweise so sehr ausarten, dass wir sie inzwischen regelmäßig in mehrere Teile aufsplitten müssen, haben wir uns für diesen Podcast ganz fest vorgenommen, uns wirklich nur auf die echten Highlights und exklusiven Weltpremieren in Köln zu beschränken. Das ganze Zeug, das man schon von der E3 und noch älteren Präsentationen kannte, haben wir einfach weggelassen. Wir denken, das ist ganz in Eurem Sinne, denn das Leben ist viel zu kurz für x-mal aufgewärmten PR-Kaffee.

Dass das bei der Aufnahme-Session dann doch nicht ganz so präzise geklappt hat, können sich Stammhörer und Kenner des gepflegten Abschweifens sicherlich vorstellen. Aus diesem Grund mussten wir besonders viel Arbeit in den finalen Cut stecken, was leider zu Verzögerungen bezüglich der Veröffentlichung dieses Kleinods geführt hat. Aber Ihr kennt das ja…

Egal, jetzt ist er da, unser Podcast mit den echten Highlights der gamescom 2016! Viel Spaß beim Hören!

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

