Polyneux macht’s kurz 22 – Stadia? Das wird nix!

von polyneux, 01.11.2019, 2 Kommentare

Sitzen drei alte Männer in einem Videospiel-Podcast und granteln über neue Technologien. Keine Pointe. Dafür aber eine Premiere: SpielerZwei wollte es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit Urs und Christian Google Stadia zum Teufel zu wünschen. Vielleicht wollte er das auch nur ganz alleine, aber wie die Diskussion wirklich ausging, verraten wir Euch natürlich nicht. Das müsst Ihr schon selbst hören. Wem motzende alte Männer zu doof sind, der kann alternativ auch die gleichen alten Männer dabei belauschen, wie sie Liebesbekundungen in Richtung Remedy (für Control) senden, mit Blazing Chrome in Shooternostalgie à la Contra schwelgen, bei What the Golf?! die Apple Arcade zerpflügen oder kollektive Enttäuschung über Codemasters‘ GRID zur Schau tragen.

Das – und noch viel mehr – in der heutigen Sendung „Hömma, hast Du mich alt genannt, Du Penner?!“.

Folgt uns doch auch bei Twitter, lasst uns ’nen Like und ’ne Bewertung bei iTunes/Apple Podcasts da und pusht uns bei Spotify in die Charts, bis sich die One-Hit-Wonder biegen.

SpielerZwei bei Twitter: @SpielerZwei

Christian bei Twitter: @levelboss

Urs bei Twitter: @muskeljesus

Die Shownotes dieser Ausgabe hat auch dieses Mal wieder unsere liebe Hausfee Jenni (@Dioneira) zusammengezaubert:

WIR HABEN GESPIELT

SpielerZwei

Urs:

Christian

RELEASES IM NOVEMBER

Quelle: gamesradar.com

Stadia steht vor der Tür:

NEWS

Blizzards Hongkong-Clusterfuck mit Blitzchung und die bevorstehende BlizzCon

Rumor has it dass Blizzard 4 neue Spiele ankündigen wird: Diablo 4 Overwatch 2 Diablo 2 Remaster WoW Addon

Ob das vom Blitzchung Skandal ablenkt?

Fallout 1st – Bethesda stellt einen 14,99 Euro teuren Aboservice für Fallout 76 vor (JAhresabo für 119,99) https://bethesda.net/de/article/3r1YDnDtyO1CtNFbJX6RBJ/fallout-76-fallout-1st-launch

Ein Nazi tötet in Halle, Horst Seehofer labert Scheiße und die Gamer sind sich nicht zu doof, ihre üblichen unreflektierten Beißreflexe zur Schau zu stellen – und Rezo hat jetzt eine Kolumne bei der Zeit:

https://www.zeit.de/kultur/2019-10/gamer-debatte-gaming-horst-seehofer-rezo

Suda51 und SWERY machen ein neues Spiel für Devolver Digital – und Devolver wusste noch gar nicht, dass es der Publisher ist

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-10-24-suda51-and-swery-collaborating-on-new-game-devolver-unaware-its-the-publisher

Last of Us 2 wird verschoben (auf “Frühjahr”, sagt Kotaku)

https://kotaku.com/sources-the-last-of-us-2-delayed-to-spring-1839322915

Doom Eternal Release wird auf den 20. März 2020 verschoben und Doom 64 gleich mit

https://kotaku.com/sources-the-last-of-us-2-delayed-to-spring-1839322915



Tags: Podcast, Blazing Chrome, Christian, Control, GRID, Legend of Zelda, Legend of Zelda: Link's Awakening, Podcast, Polyneux macht's kurz, Polyneux Podcast, Remedy, Sky Force Deluxe, SpielerZwei, Urs, What the Golf, Wolfenstein: Youngblood