Polyneux macht’s kurz 42 – Der Mörder von der Leiche

Achtung, jetzt kommt ein Karton! Quatsch Karton, hier kommt ein Podcast! Die neueste Ausgabe von Polyneux Kurzem walzt sich direkt aus dem Internetz in eure Ohrmuscheln. Mit dabei sind dieses Mal Jenni, Christian und Urs. Die besprechen u.a. solch hochkarätige Spielchen wie Mundaun, Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice oder Disco Elysium. Dabei wird wieder abgeschwiffen was das Zeug hält und am Rande diskutiert, warum wir alle für Windows 11 aufrüsten und wie die Großwetterlage in Stuttgart ist. Was das alles mit Fernseherkäufen und dem Ring des Nibelungen zu tun hat? Keinen Plan, hört doch einfach selbst!

Jenni

Urs

Christian

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.