Polyneux macht’s kurz 47 – Ein Wort: Gamer

Na was ist das denn! Ein supidupi Knallerpodcast, einfach so für umsonst in die Lauschlappen? Ja ist denn schon Weihnachten! Nein, ihr Ungeduldsbolzen. Es war gerade erst Nikolaus und anstatt euch billigen Schokoschrott in die Stiefel zu donnern, hat der knuffige Zottelheilige feinstes Hörvergnügen da gelassen. Chris, Christian und Urs palavern in festlicher Stimmung nicht nur über Spielspaßhaubitzen wie Resident Evil Village, Forza Horizon 5 und (schon wieder!) Animal Crossing: New Horizons. Zusätzlich haben sie sich noch durch Kernschrott wie GTA Trilogy – The Definitive Edition und Battlefield 2042 gequält, damit ihr es nicht müsst. In den News gibt es wieder viel Activision und ein bisschen EA, weil wir alle die so lieb haben. Jetzt aber husch, husch an die Podcatcher. Und frohe Weihnachten!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.