von Jens, 27.12.2016, Keine Kommentare

The Return of the Moorhuhn. So wollte ich diesen Text ursprünglich betiteln, habe es aber doch gelassen. Der Vergleich von Lethal VR – dem ersten VR-Titel, von dem dieser Text handelt – mit dem guten alten hirnlosen Moorhuhn-Geballer war mir doch zu platt. Und zu unfair. Anschließend hatte ich… [...]