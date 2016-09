Polyneux spricht, Vol. 31 (Inkling Edition)

von polyneux, 18.06.2015, 3 Kommentare

Da SpielerZwei bisher noch nicht so richtig viel Zeit mit Nintendos neuem Online-Shooter Splatoon verbringen konnte, hat er diesmal zwei alte Hasen der internationalen eSports-Szene zum Interview geladen: Joshua (8) und Lutz (10).

In den folgenden ca. 40 Minuten erfahrt Ihr, warum Splatoon so viel Spaß macht und Nintendo mit diesem Spiel nicht nur eine lange klaffende Lücke in seinem Portfolio schließt, sondern ganz nebenbei auch noch das seit Jahren recht eingefahrene Online-Shooter-Genre gründlich renoviert. Viel Spaß!

Unsere Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Tags: Artikel, Podcast, Nintendo, Splatoon, wii u