Polyneux spricht, Vol. 44 (Kristallkugel-Edition 2017)

Das neue Jahr ist keine zwei Wochen alt und noch sind wir voller Hoffnungen, dass es weniger katastrophal verlaufen wird als 2016. Bevor diese Illusion brutal von der erbarmungslosen Realität zerschmettert wird, wenden wir uns dem neuen Vorschaucast von Polyneux zu, der in diesem Jahr sogar fünf Tage früher erscheint als beim letzten Mal. Wahnsinn!

Welche Titel erscheinen 2017, auf was freuen wir uns besonders und auf was vielleicht auch etwas weniger? An der Klärung dieser Fragen sind nicht nur die Polyneusen Don, Pascal, SpielerZwei und Urs beteiligt, auch Rudolf „@benflavor“ Inderst von nahaufnahmen.ch ist als Stargast mit von der Partie, um seine Hoffnungen und Wünsche für das neue Spielejahr zu äußern. Wir wünschen allen Hörer_Innen viel Vergnügen mit dem Podcast und natürlich auch ein frohes Neues nachträglich.

