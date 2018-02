Poly Neuxs 1 – Volltrottel geben fünf Sterne

von polyneux, 09.02.2018, Keine Kommentare

Alles Neue macht die Mitte des Februars! Und um diesem alten Sprichwort gerecht zu werden, hat sich Euer über die Maßen geschätztes Polyneux-Team etwas schönes für Euch einfallen lassen: Nach Jahren der Herumgurkerei in puncto Podcast, starten wir ein monatliches Format mit deutlich verbessertem Sound und (für Polyneux-Verhältnisse) kompakter Lauflänge: Poly Neuxs ist unser neuestes Ding, das wir hier kurz vorstellen möchten.

Grundlage der neuen Reihe ist es, uns locker über das auzutauschen, was wir kürzlich gespielt haben, auf was wir uns besonders freuen und welche Neuigkeiten aus der Videospielwelt uns von Belang erscheinen. Das ist ein recht loses Konzept, gibt uns aber die Möglichkeit über Themen zu plauschen, die uns am Herz liegen und die es in anderer Form nicht auf die Seite geschafft haben. Wir picken die interessantesten Geschichten für Euch heraus, liebe Leser_innen, und sprechen über Kontext, Hintergründe sowie alles andere, was uns und hoffentlich auch euch relevant erscheint.

Da es sich um die Pilotfolge handelt, gibt es noch ein paar rauhe Kanten und das Konzept ist nicht in Stein gemeißelt. Aber wir werden uns bemühen, Technik und Inhalt weiter zu optimieren. Großes Indianerehrenwort!

Jetzt aber viel Spaß mit der ersten Ausgabe von Poly Neuxs! Und schaut mal hier, Christian hat sich Prey gekauft. Ist er nicht ein ganz Braver? Ja, brav isser!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

