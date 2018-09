Polyneux macht’s kurz 8 – Für „süß“ spiel‘ ich kein JRPG

von Urs, 06.09.2018, 1 Kommentar

Gamescom Schmamescom. Die wohl interessanteste Videospielmesse des Universums hat auch in diesem Jahr niemanden enttäuscht, da die Erwartungen so extrem niedrig sind. Trotz des drohenden Langeweiletodes hat sich Chefreporter Pascal mit jungendlichem Enthusiasmus nach Köln gewagt und sich vor Ort das angeschaut, was auf so einer ultrakommerziellen Messe ja immer das wichtigste ist: Obskure Indies.

Doch auch abseits des mi-ma-mega Messespektakels ging einiges ab in der Welt des Videospiels. Christian hat im August ca. 50 Spiele angefangen, obwohl er Überstunden schiebt wie eine Arbeiterameise auf Crack, während Urs sich mit Octopath Traveler eines der wenigen Exclusives für die Switch reingepfiffen hat. Als ob das noch nicht reicht, wird geklärt, warum Fernrohre in der Leistengegend eine gute Idee sind und was der geneigte Gaming-Hardware-Fan so alles in seiner Freizeit im Keller treibt. Da hält es niemanden auf den Stühlen, da bleibt kein Auge trocken. Viel Vergnügen bei der neuen Ausgabe von Polyneux macht’s kurz!

