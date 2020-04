Polyneux macht’s kurz 27 – Der kapitalistische Kommunist

von polyneux, 17.04.2020, 5 Kommentare

Na Herrschaftszeiten nocheinmal! Wieder ein verspäteter Podcast und wieder sind es die technischen Probleme: Nachdem es schon bei der Aufnahme hier und da hakte, verzögerte sich der Schnitt aufgrund einer schwer zu reaktivierenden Cubase-Lizenz. Egal, jetzt ist er aber da, der kurze Podcast Nummer 27, voller geiler Facts zu dollem Spielezeugs. Christian und Urs haben sich mit Special Guest Molo zusammengehockt, um ein bisschen über The Surge 2, Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone und anderes Gedöns zu sprechen. Dazu gibt es noch ein bisschen was zu Sonys extrem informativem PS5-GDC-Talk und Urs behauptet, dass Gulliver aus Animal Crossing ein Tukan ist, obwohl er eigentlich eine Möwe darstellen soll. (Wer’s glaubt.) Jetzt aber ab dafür und viel Spaß!



Tags: Artikel, Podcast, Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Doom Eternal, Mafia 3, PS4, PS5, The Surge 2, Xbox One