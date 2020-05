Polyneux macht’s kurz 28 – Gut gemacht, anonymer Informant

von polyneux, 11.05.2020, Keine Kommentare

Ich glaub es geht schon wieder los: Ein neuer Podcast für alle, die sich in der Quarantäne zu Tode langweilen. Denn während sich ein paar Arschlöcher öffentlich zusammenrotten, um das Virus schön weiter zu verbreiten, bleiben wir vernunftbegabten Spielefans brav daheim. Christian, SpielerZwei und Urs verlustieren sich an Perlen wie Doom 64, Call of Duty: Warzone oder Moons of Madness und leisten so ihren Beitrag um die Curve brav zu flatten. Dazu kommen wie üblich einige Diskussionen zum interessantesten Firlefanz aus der Gaming Branche. Kann es noch besser werden? Wir denken nicht! Höchstens im nächsten Monat, wenn wir die nächste Podcastperle abliefern und damit die Infotainmentlatte noch ein Stück höher legen. Bleibt dran!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.



