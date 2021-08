Polyneux macht’s kurz 43 – 400 Kilo für 400 Euro

Na was ist hier denn schon wieder los, knick-knack? Polyneux ist in Gönnerlaune und setzt einen neuen Podcast an die Luft. Diesen Monat geben sich Pascal und Urs die Ehre, um sehr interessante Videospiele zu besprechen, wie zum Beispiel Knights and Bikes, Astro Bot Rescue Mission und Moss. Außerdem berichtet Pascal über seine Erfahrungen mit der frisch erworbenen PS5. Schließlich geht es noch um die ätzende, frauenfeindliche, menschenverachtende Scheiße, die bei Activision derzeit abgeht und um die Frage, ob das kürzlich angekündigte Steam Deck floppt oder einschlägt wie eine Bombe. Zieht’s euch rein!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.