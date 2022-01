Polyneux macht’s kurz 48 – Hallo Infinitiv

Kollega was los hier! Ein neuer Podcast, AN Silvester! Das Jahr 2021 ist auf dem Absprung und wir würgen noch einen Raus: Polyneux verabschiedet sich mit einem Kurzen aus der miserablen Hölle, die das letzte Jahr darstellte. Frisch geboostert haben Christian, SpielerZwei und Urs sich vors Mikro gehängt, um über Videospiellegenden in spe wie Halo Infinite, Deathloop und Resident Evil Village zu plauschen. Außerdem werfen sie noch gähnend einen Blick auf die Releases des Monats Januar und lachen sich halb tot über die neuesten Fails von CD Project Red. Was sind se nicht putzig. Und bevor ihr euch die aktuelle Episode schön in die Gehörgänge schmiert, möchten wir uns noch flugs fürs Zuhören bedanken. Ihr sagt zwar nix, aber die Zahlen sehen gut aus, weiter so! In diesem Sinne viel Spaß mit der neuen Folge. Und kommt gut rüber, wir hören uns im neuen Jahr!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.