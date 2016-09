Polyneux spricht, Volume 3

von polyneux, 03.05.2010, 14 Kommentare

In unserer dritten Ausgabe des „polyneux spricht“-Podcasts erhöhen wir nicht nur die Anzahl der Teilnehmer sondern auch die der Geschlechter um jeweils einen Nenner. Doreen aka Jingleball, Christian aka levelboss und Manu aka…Manu haben sich für euch in einer bundesländer- und dialektfärbung-übergreifenden Live-Schalte zusammengetan und reden über die kommende Spieleflut im Wonnemonat Mai, dem Tod der Anleitungen und des Game Rooms. Auch über nächtliche Koop-Aktionen in Splinter Cell, verpassten Erwartungen und Doreens finalen Fantasien wird in den ca. 2 Stunden ausführlichst gesprochen. Wir wünschen euch viel Vergnügen und einen vollen Akku.

Die Themen im Einzelnen:

Ubisoft verbannt die Anleitungen GameRoom bereits gefloppt? Das große Mai-Release-Wahn-Orakel (Lost Planet 2, Alan Wake, Split / Second, Blur, Alpha Protocol, Mod Nation Racers (PS3), Prince of Persia: Die vergessene Zeit, Sin & Punishment (Wii), No more Heroes 2 (Wii), 3D Dot Game Heroes (PS3), Red Dead Redemption)

Was wir gespielt haben:

Splinter Cell: Conviction (inkl. einer kleinen chronologischen Splinter Cell Betrachtung) Final Fantasy 13

