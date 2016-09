Polyneux spricht, Vol. 19 (Trevor Edition)

von polyneux, 30.09.2013, 17 Kommentare

Heute haben sich La Doreen, Le Chris, Le Volker und Le Don in gemütlicher Runde zusammengefunden, um über Rockstars neuesten Streich zu sprechen, insbesondere über die vieldiskutierte Folterszene. Das geht natürlich nicht spoilerfrei, drum seid vorgewarnt, wir spoilern GTA V und noch einige andere Titel. Welche das sind, haben wir in den Shownotes festgehalten.

Wir wünschen Euch wie immer viel Spaß bei diesem semiprofessionellen Podcast und freuen uns über Eure Meinungen in den Kommentaren.

La Shownotes:

0:00:26 Hallöle

0:01:25 diese „Szene“

0:03:03 Wir wurden gespoilert

0:06:06 Kurzes Roundup zu den Charakteren

0:06:50 Liebeserklärung an Trevor

0:08:57 Was war denn nun die Kontroverse?

0:09:00 Bitte JETZT eine Meinung bilden!

0:11:35 Wir spoilern Heavy Rain…

0:12:15 Woran denkt das Volk, wenn man GTA V thematisiert?

0:14:12 Trevor lehnt sich manchmal gegen die vierte Wand

0:19:50 Spielerische Folter

0:20:40 Wir spoilern Brothers…

0:21:45 Verschiedene Reaktionen der Spielerschaft auf die „Szene“

0:23:38 Hast du grad gerotzt?!

0:23:56 Die Macht des Unausweichlichen

0:26:30 Rockstar und ihre Botschaften

0:27:50 Belohnungspunkte fürs „korrekte Foltern“?!

0:29:00 Kommen die Botschaften auch wirklich an?

0:32:27 Spiele und der neue Anspruch des Geschichtenerzählens

0:35:15 Rammelnde Hunde und der brave Trevor

0:36:20 Spoiler: Das Geheimnis der Altruisten

0:38:40 Die große Mischung GTA

0:43:35 We <3 Los Santos und Blaine County

0:45:39 Schönes Gameplay

0:48:50 Auf zu neuen Pfaden

0:51:20 Chris geht nicht zu Prostituierten

0:53:00 Foltern in Serien und Filmen

0:59:18 Menschen, die nicht weiterspielen…

1:00:55 Irréversible im Vergleich und die „Kunstkritik“

1:07:15 Wo wird noch gefoltert?

1:08:15 Rockstars Manhunt

1:10:26 Ein bißchen Sex in GTA V

1:14:40 Es gibt sooo viel zu tun…

1:19:30 Nochmal zur Folterszene…

1:26:40 Schüssi

Unsere Intro-/Outro-Musik stammt vom großartigen Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

