Polyneux tritt nach. Episode 22: Der Grand Canyon in schlechter

Die Welt brennt und wir schauen zu. Nein, ernsthaft: Die Welt brennt! Und uns fällt nichts besseres ein, als uns erzählen zu lassen, dass es früher auch schon Wetter gab, man am Wetter leider nichts ändern könne und das unbedingt noch mehr Gaskraftwerke, Verbrenner und Autobahnen an den Start müssten, statt in unser aller Zukunft und die Rettung des Planeten zu investieren. Während die Fossilindustrie sich die Taschen vollschaufelt, Gewinne privatisiert und Verluste vergesellschaftet, faschistoide Techbros unsere Demokratie auseinandernehmen und Springermedien samt Russenbots den Diskurs vergiften, sitzen wir da und schauen zu, wie die Welt brennt.

Und wisst Ihr was: genau dafür haben wir genau das Richtige für Euch im Gepäck: eine neue Episode unseres Lieblings-Gaming-Podcasts, der Euch soviel Ablenkung auf die Ohren schaufelt, dass Eure Augen einfach mal – check’s notes – fast vier Stunden lang von den Bränden, der Dürre, den austrocknenden Flüssen, dem Artensterben, den Ernteausfällen, den Hitzetoten, den klimabedingten Fluchtbewegungen und allem anderen abgelenkt seid. Toll, ne? Viel Spaß damit!

Was wir im Sommerloch gespielt haben:

Christian

007 First Light

Kurz: Forza Horizon 6, Battlefield 6, Halo: Campaign Evolved, Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Norman

Kurz: Big Hops, Heave Ho 2

The First Berserker: Khazan

Nioh 3

Urs

Starfox

Citizen Sleeper

Jazzpunk

Hardware:

Die Pseudo-Steam-Machine

Ereignisse:

Xbox entlässt 3200 Menschen, ein paar Studios werden unabhängig, müssen wegen fehlenden Geldes trotzdem bluten. Aber auch Obsidian, id und Bethesda Studios werden hart dezimiert. Asha Sharma fantasiert derweil absurd hohes Wachstum für die Zukunft herbei https://www.videogameschronicle.com/news/these-actions-are-not-taken-lightly-double-fine-has-laid-off-23-staff-after-going-independent/ https://www.videogameschronicle.com/news/asha-sharma-says-xbox-expects-to-return-to-growth-by-this-time-next-year-as-it-reports-an-annual-decline-in-revenue/

Sony schafft die Disc ab. Und alle so: Buuuuh! https://www.videogameschronicle.com/news/were-going-to-cautiously-move-this-forward-sony-says-it-hears-playstation-disc-backlash-but-will-continue-its-plans/

EA gehört bald den Saudis und anderen sympathischen Menschen. https://www.videogameschronicle.com/news/ea-says-all-regulatory-approvals-for-its-saudi-pif-acquisition-have-been-obtained-deal-should-be-done-next-week/

Xboxen kosten jetzt 4 Million Milliarden Euro https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-console-price-increases-in-europe-and-uk-fully-revealed-with-series-x-now-costing-e200-more/

Der Kratos-Schauspieler verletzt sich unglücklich am Set und wird eventuell ersetzt durch Dave fucking Bautista?! https://www.eurogamer.net/dave-bautista-god-of-war-kratos-recast

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis September 2026)

Besprechenswerte Filme:

The Odyssey

Masters of the Universe

Obsession

The Furious

Musik:

Glen Hansard / The Swell Season – Alles!

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.