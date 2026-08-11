Polyneux tritt nach. Episode 22: Der Grand Canyon in schlechter

Die Welt brennt und wir schauen zu. Nein, ernsthaft: Die Welt brennt! Und uns fällt nichts besseres ein, als uns erzählen zu lassen, dass es früher auch schon Wetter gab, man am Wetter leider nichts ändern könne und das unbedingt noch mehr Gaskraftwerke, Verbrenner und Autobahnen an den Start müssten, statt in unser aller Zukunft und die Rettung des Planeten zu investieren. Während die Fossilindustrie sich die Taschen vollschaufelt, Gewinne privatisiert und Verluste vergesellschaftet, faschistoide Techbros unsere Demokratie auseinandernehmen und Springermedien samt Russenbots den Diskurs vergiften, sitzen wir da und schauen zu, wie die Welt brennt.
Und wisst Ihr was: genau dafür haben wir genau das Richtige für Euch im Gepäck: eine neue Episode unseres Lieblings-Gaming-Podcasts, der Euch soviel Ablenkung auf die Ohren schaufelt, dass Eure Augen einfach mal – check’s notes – fast vier Stunden lang von den Bränden, der Dürre, den austrocknenden Flüssen, dem Artensterben, den Ernteausfällen, den Hitzetoten, den klimabedingten Fluchtbewegungen und allem anderen abgelenkt seid. Toll, ne? Viel Spaß damit!
Was wir im Sommerloch gespielt haben:
Christian
- 007 First Light
- Kurz: Forza Horizon 6, Battlefield 6, Halo: Campaign Evolved, Vampire The Masquerade Bloodlines 2
Norman
- Kurz: Big Hops, Heave Ho 2
- The First Berserker: Khazan
- Nioh 3
Urs
- Starfox
- Citizen Sleeper
- Jazzpunk
Hardware:
- Die Pseudo-Steam-Machine
Ereignisse:
- Xbox entlässt 3200 Menschen, ein paar Studios werden unabhängig, müssen wegen fehlenden Geldes trotzdem bluten. Aber auch Obsidian, id und Bethesda Studios werden hart dezimiert. Asha Sharma fantasiert derweil absurd hohes Wachstum für die Zukunft herbei https://www.videogameschronicle.com/news/these-actions-are-not-taken-lightly-double-fine-has-laid-off-23-staff-after-going-independent/ https://www.videogameschronicle.com/news/asha-sharma-says-xbox-expects-to-return-to-growth-by-this-time-next-year-as-it-reports-an-annual-decline-in-revenue/
- Sony schafft die Disc ab. Und alle so: Buuuuh! https://www.videogameschronicle.com/news/were-going-to-cautiously-move-this-forward-sony-says-it-hears-playstation-disc-backlash-but-will-continue-its-plans/
- EA gehört bald den Saudis und anderen sympathischen Menschen. https://www.videogameschronicle.com/news/ea-says-all-regulatory-approvals-for-its-saudi-pif-acquisition-have-been-obtained-deal-should-be-done-next-week/
- Xboxen kosten jetzt 4 Million Milliarden Euro https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-console-price-increases-in-europe-and-uk-fully-revealed-with-series-x-now-costing-e200-more/
- Der Kratos-Schauspieler verletzt sich unglücklich am Set und wird eventuell ersetzt durch Dave fucking Bautista?! https://www.eurogamer.net/dave-bautista-god-of-war-kratos-recast
Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:
(Bis September 2026)
- Beast of Reincarnation – August 4 – (PS5, Xbox, PC)
- Big Walk – August 4 – (PS5, Switch 2, PC)
- Lies of P: Complete Edition – August 6 – (Switch 2)
- Marvel Tokon: Fighting Souls – August 6 – (PS5, PC)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – August 11 – (Switch 2)
- CAIRN – On The Trail: Deep Water – August 13 – (überall, wo geile Spiele verfügbar sind)
- The Sinking City 2 – August 18 – (PS5, Xbox, PC)
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – August 27 – (PS5, Switch 2, Switch, Xbox, PC)
- Resonance: A Plague Tale Legacy – August 27 – (PS5, Xbox, PC)
- Star Wars Zero Company – August 27 – (PS5, Xbox, PC)
- Elden Ring: Tarnished Edition – August 28 – (Switch 2)
- The Blood of Dawnwalker – September 3 – (PS5, Xbox, PC)
- Orbitals – September 3 (Switch 2)
- Onimusha: Way of the Sword – September 4 – (PS5, Xbox, Switch 2, PC)
- Halloween: The Game – September 8 – (PS5, Xbox, PC)
- Valheim – September 9 – (Switch 2)
- Destroy All Humans! 2: Reprobed – September 15 – (Switch 2)
- Marvel’s Wolverine – September 15 – (PS5)
- Fire Emblem: Fortune’s Weave – September 17 – (Switch 2)
- Dune: Awakening – September 22 – (PS5, Xbox)
- Hell Is Us – September 24 – (Switch 2)
- Control Resonant – September 24 – (PS5, Xbox, PC)
- Silent Hill Townfall – September 24 – (PS5, PC)
- Minecraft Dungeons 2 – September 29 – (PS5, Switch 2, Xbox, Switch, PC)
Besprechenswerte Filme:
- The Odyssey
- Masters of the Universe
- Obsession
- The Furious
Musik:
- Glen Hansard / The Swell Season – Alles!
Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.
Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.
Podcast: Download (Dauer: 3:51:33 — 212.0MB)
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | RSS
3 Kommentare
Wir lieben euch auch wenn wir nicht kommentieren!
Doppelschwör!!
Wieder mal sehr vergnügliche 4 Stunden, danke dafür.
und zum Thema digitale Medien in Bibliotheken:
In der ThULB kann man zB eBooks für diverse reader ausleihen, das sollte auch für Spiele funktionieren also die Technik ist da und wird auch genutzt.
Und im Sinne von Urs‘ subversivem Vorschlag hab ich natürlich direkt Elden Ring gelöscht und neu runtergeladen! Ha! take this corporate overlords!
„Alle Server brennen ab, wenn ich gutes Internet hab!“ *türülü*
Entschuldigung?! Das war jawohl meine Idee! Pöh!
Oh shit, da hab ich mich wohl eine Stunde später falsch dran erinnert, tut mir leid.
Ich widerrufe alles und behaupte das Gegenteil.
Ein Hoch auf Christian!