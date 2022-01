Polyneux spricht, Vol. 69 (Kristallkugel-Edition 2022)

Nach dem gigantischen Jahresrückblick ist vor dem nicht minder famosen Ausblick auf das nun vor uns liegende Jahr. Oder umgekehrt. Denn eigentlich haben wir unseren traditionellen Blick in die Kristallkugel – nach entsprechender Politur eben dieser – bereits vor Veröffentlichung des Polyreuxblicks aufgenommen. Potzblitz! Polyception! Und so fanden sich im zeitlichen Niemandsland kurz nach Neujahr Christian, SpielerZwei und Urs gemeinsam mit Stargast und Polyneux macht’s kurz Introstimme Dr. Dr. Rudolf Inderst auf der virtuellen Couch ein, um über ihre Wünsche, Sorgen und Ängste für das Spielejahr 2022 zu reden – oder genauer gesagt: über all die Spiele (naja, also eigentlich nur ein paar Handvoll), die da noch kommen, angekündigt sind zu kommen, angedroht sind zu kommen und vielleicht kommen. Ein gefühlsloser Klotz, wer bei soviel Kommen und Gehen nicht selbst ein wenig kommt. Freut Euch also mit uns auf über zweieinhalb Stunden, in denen wir die Machete schärfen, uns für Euch durch das Dickicht der Releases mähen und dabei alles niederschnetzeln, was einer Erwähnung nichtmal würdig erscheint.



Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.