Polyneux spricht, Vol. 70 (Wolken-Edition)

Herzlich willkommen im Jahr 2022, in dem das technisch Unmögliche unserer Kindheit mehr ist als nur ein feuchter Traum, sondern gelebte Realität, die alles kindlich herbei fantasierte noch um Längen übertrifft (naja, vom Warp-Drive mal abgesehen). In einem Jahr, in dem ein kleiner Teil der Bevölkerung sich auch weiterhin geistig zurück ins Mittelalter katapultiert, während der Rest sich am technologischen Fortschritt erfreut und das Spielen in der Cloud für sich entdeckt oder bereits entdeckt hat. Stadia, Xbox Cloud Gaming, PlayStation Now, Geforce Now, Magenta Gaming und wie sie alle heißen bieten ungeahnte Möglichkeiten, ganz ohne sich Hightech-Equipment ins heimische Wohnzimmer wünschen zu müssen. Zeit, dass auch wir von Polyneux uns endlich mal dieses Themas annehmen! Da wir aber durch die Bank selbst keine Ahnung von der Materie haben, bot es sich an, dafür externes Expertenwissen zu Rate zu ziehen – in Form unseres Gastes Stefan a.k.a. CheekyBoinc von CloudPlay, der ersten deutschen Talkshow auf YouTube, Community und Podcast-Reihe rund um das Thema “Spielen in der Cloud”. Gemeinsam mit unserem Christian baut er Euch kein Wolkenschloss, sondern liefert handfeste Insights und alles, was Ihr zum Start in das Thema wissen müsst. Wir wünschen viel Spaß mit Ausgabe 70 von Polyneux spricht!

