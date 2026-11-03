Mit Valium-Dylan durch Escherhattan

Was ich bei Remedy wirklich cool finde, ist, dass sie die Entwicklungszeit ihrer Spiele einfach in die entsprechende Timeline einbauen: Alan Wake hing die 13 Jahre zwischen beiden Spielen in einer anderen Dimension fest und Das Älteste Haus stand seit dem Ende von Control sieben Jahre unter Hiss-Quarantäne. Haben wir im ersten Teil noch als Jesse Faden nach ihrem Bruder Dylan gesucht, müssen wir nun in seiner Haut nach der Schwester suchen. Jesse ist nämlich seit dem Bruch der Quarantäne verschwunden.

Wie wir etwas später erfahren, konnten die Hiss nur deshalb aus dem Ältesten Haus entkommen, weil eine weitere interdimensionale Gefahr aufgetaucht ist: Das Muster. Und so ist nun ganz Manhattan voller Hiss und wurde außerdem noch „gemustert“. Was das genau bedeutet, versuche ich gar nicht erst zu erklären. Ist eh alles Mystery-Mambo Jambo. Auf jeden Fall spielt Control: Resonant nur noch ganz am Rande im Ältesten Haus und stellt uns dafür ein komplett durch den Mixer gejagtes Manhattan als Open-World-Spielwiese zur Verfügung. Straßenzüge machen einen 90°-Knick nach oben und da, wo eigentlich der Himmel sein sollte, sieht man jetzt die Dächer von Wolkenkratzern. Die Gesetze der Physik wurden vom Muster komplett auf den Kopf gestellt. Und das hat natürlich auch gravierende Auswirkungen auf die Spielmechanik, die sich doch sehr vom Vorgänger unterscheidet.

Dylan ist nicht wie Jesse mit der Dienstwaffe und einigen paranormalen Fähigkeiten unterwegs, sondern besitzt neben seinen „Superkräften“ mit dem „Aberrant“ ein Objekt der Macht, dass er in diverse Nahkampfwaffen verwandeln kann. Resonant spielt sich eher wie ein „Brawler auf LSD“, ein düster-durchgedrehtes PS4-Spider-Man, in dem sich Peter Parker durch eine M.C. Escher-Version von Manhattan schwingt, in der man nie weiß, wo Oben und Unten ist. Das spielt sich rein mechanisch erstaunlich geschmeidig, besonders für Remedy-Verhältnisse. Die reine Spielmechanik, auch wenn sie nur ein Derivat aus unzähligen anderen Spielen ist, ist definitiv nicht der Grund, weshalb mich Control: Resonant mit fortschreitendem Spielverlauf immer mehr geärgert hat. Es ist vielmehr das Leveldesign, das mich zeitweise an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Denn je weiter man spielt, desto mehr Fähigkeiten bekommt Dylan. An dem Punkt, ab dem er die Schwerkraft kontrollieren kann, kippt das Leveldesign komplett in den Escher-Modus. Die Welt wird quasi zum Würfel, in dessen Inneren wir alle sechs Seiten bespielen, inklusive vieler Stellen, wo die Designer mit dem dreidimensionalen Raum schlicht mogeln.

Missionsziele werden einem zwar meist auf der Karte angezeigt, aber die ist leider nur zweidimensional. Und so habe ich gefühlt Stunden damit verschwendet, irgendwohin zu gelangen, weil der direkte Weg fast nie der richtige ist. Man muss oft riesige Umwege gehen (und erstmal finden!), obwohl man laut der Karte nur wenige Meter vom Ziel entfernt ist. Im letzten Drittel des Spiels wird die Umgebung so abgefahren, dass ich es wirklich als anstrengend und streckenweise frustrierend empfand. So anstrengend, dass ist oft tagelang Pause machte, weil mich nur der Gedanke ans Weiterspielen schon genervt hat. Andererseits kann ich die Leute bei Remedy schon verstehen. Es ist ja auch total clever, die Spielwelt so aufzubauen. Das Spiel mit dem Raum und der Schwerkraft benötigt auch entsprechenden Einsatz, wenn es nicht nur ein Gimmick sein soll. Wenn man schon den Großteil der Mechaniken aus vielen anderen Spielen kennt, setzt man sie auf diese Weise immerhin in einer ungewöhnlichen Spielumgebung ein. Aber irgendwo ist unterwegs leider die Zugänglichkeit etwas auf der Strecke geblieben. Control: Resonant ist definitiv kein Mario Galaxy geworden. Vielleicht liegt es ja auch an mir und andere Leute finden die Navigation durch die Spielwelt ganz logisch. Keine Ahnung…

Aber hey, ihr kennt ja den alten Spruch: Remedys Spiele sind nicht wegen der Spielmechanik so geil, sondern wegen dem ganzen verrückten Zeug drumherum, nech.

In Control haben die Entwickler den SciFi-Mystery-Mambo-Jambo-Regler auf 11 gedreht. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem wegen den ganzen „Remedy-Connected-Universe“-Easter-Eggs und -Querverweisen, die Alan Wake 2 dann seinerseits noch einmal stärker aufgegriffen hat. Aber in Control: Resonant haben sie versucht, diesen Regler noch etwas weiter zu drehen und ihn dabei leider einfach abgebrochen…

Vielleicht liegt es daran, das Remedys Chef-Autor Sam Lake hier nur „Creative Director“ war und das Writing diesmal hauptsächlich von anderen Leuten kam. Dieses Mal hat mich der bekloppte Mix aus X-Files, MIB, Twilight Zone und Inception nicht annähernd so gut abgeholt wie noch in Control und Alan Wake 2. Und ich habe wirklich brav wieder alle gefunden Akten gelesen, Videos geschaut und Tonbänder gehört. Am Ende war es aber irgendwie alles nur Quatsch. Mambo-Jambo halt.

Das Einzige, was inhaltlich tatsächlich Substanz besitzt, ist die eingebettete Background-Geschichte von Jesse und Dylan. In der kommt Jesse aber nur am Rande vor und Dylan… tja, Dylan Faden ist als tragischer Protagonist auf der Suche nach Vergebung leider eine Blassbacke sonders Gleichen. Aufgrund seiner schnarchigen Charakterzeichnung und der emotionsarmen Dialoge bin ich bis kurz vorm Finale kaum warm mit ihm geworden. Er war fast das ganze Spiel über kaum mehr als das Männeken, dass ich etwa 40 Stunden über den Bildschirm gescheucht habe. Da war seine Schwester als Figur deutlich interessanter.

Dabei sind sie ja auch hier wieder mit dabei, die geilen Remedy-Momente und -Einfälle! Audio-visuell wie inhaltlich: Die Resonanten sind echt tolle Boss-Gegner. Und auch andere Einfälle, wie z.B. der interaktive Karaoke-Abend oder der spielbare Kindheitsrückblick in Form eines 2D-JRPGs im SNES-Stil sind wirklich Videospiel-Gold! Aber Insgesamt hinterließ die Inszenierung bei mir doch den Eindruck, als hätte hier ein ganz anderes Team lediglich den Auftrag erhalten, aus der vorhandenen Lore und dem Stil von Control und Alan Wake eine möglichst authentische Fortsetzung zu basteln. In Control: Resonant ist zwar alles da, was man von Remedy erwartet, aber es zündet als Ganzes leider nicht so wie in den Vorgängern…