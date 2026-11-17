Ohne dass ich mir selbst darüber im Klaren war, sind Metroidvanias zu einem meiner liebsten Genres geworden. Aus den namensgebenden Reihen habe ich aber tatsächlich nur Castlevania: Lords of Shadow sowie das Remaster von Metroid Prime ausgiebig gespielt. Ersteres ist aber weit von den Originalen entfernt und das zweite zwar näher dran, aber eben in 3D. Dass Metroidvanias mir trotzdem lieb und teuer sind, liegt vermutlich daran, dass sich modernes Gamedesign gerne an den Konventionen des „Search Action“-Genres bedient. Langsam eine große Karte aufzudecken und sich durch den Erwerb von Fähigkeiten Zugang zu neuen Abschnitten zu verschaffen ist halt immer geil. Darüber hinaus gibt es zahllose Spiele, vor allem von Indie-Entwicklern, die sich sehr direkt an Klassikern wie Symphony of the Night oder Super Metroid anlehnen. Und während von Metroid regelmäßig 2D-Ableger veröffentlicht wurden, war das bei Castlevania über ein Jahrzehnt lang nicht der Fall.

Doch mit Belmont’s Curse hat Konami endlich wieder ein Castlevania an den Start gebracht, das sich deutlich an alten Glanztaten orientiert. Entwickelt wurde es von Evil Empire, die sich längere Zeit um Dead Cells gekümmert haben und damit gute Referenzen vorweisen können. Wir starten das Spiel als Rose Belmont, ein Sprössling der berühmten Vampirjägerfamilie. Rose und ihren Vater verschlägt es in ein von Dämonen überranntes Paris des späten 15. Jahrhunderts. Und ich denke es ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass Dracula hinter der ganzen Sache steckt. Überraschung! Doch bis unsere Heldin sich dem fiesen Fürsten der Finsternis stellen kann, muss sie sich durch dessen Schloss kämpfen und sich mit dem titelgebenden Fluch auseinandersetzen, der sie seit ihrer Geburt plagt. Ganz schön viel zu tun für eine Vampirjägerin in Ausbildung!

Aber zum Glück steht Rose ein Arsenal zur Verfügung, mit dem sie den Dämonenhorden zeigen kann, wo der Hammer hängt. Anfangs hat sie nur ein normales Schwert, aber rasch finden sich Lanzen, Dolche, die unvermeidliche Peitsche usw. Mit jeder Waffe kämpft es sich ein wenig anders, die Auswahl ist Geschmacksache. Über das Spiel vertreilte Upgrades lassen uns härter zuhauen und -stechen. Außerdem verfügt Rose über ebenfalls erweiterbare magische Fähigkeiten, die zusätzlich Abwechslung ins Spiel bringen. Mit dieser Ausstattung ziehen wir los, decken langsam die große Karte auf, erwerben neue Fähigkeiten, um uns Zugang zu neuen Abschnitten zu verschaffen und… äh… Ihr kennt das Spiel. Belmont’s Curse glänzt nicht durch Originalität, macht seine Sache aber richtig gut. Das Leveldesign ist verschachtelt, aber lesbar und durch die zahlreichen zu entdeckenden Waffen, Fähigkeiten und Secrets haben wir immer die sprichwörtliche Karotte vor der Nase, die uns zum Weiterspielen motiviert. Als zertifiziertem Gaming-Noob waren mir einige der Bosskämpfe tatsächlich zu schwierig und frustrierend. Aber dank der feinen Einstellungsmöglichkeiten konnte ich den Schwierigkeitsgrad genau auf meine nicht vorhandenen Fähigkeiten anpassen. Daumen hoch dafür!

In Bezug auf das Gameplay verdient in erster Linie die Steuerung Kritik. Die ist nicht immer so präzise, wie ich es mir gewünscht hätte. So fordern einigen Abschnitte, dass ich mich an der Peitsche durch die Gegend schwinge. Dabei geht das Auswählen der korrekten Richtung zu oft daneben, als dass es meiner schieren Unfähigkeit allein geschuldet sein kann. Zudem sind die Rücksetzpunkte oft maximal mies verteilt, was für Frust sorgt. Der größte Abturner für mich war allerdings die Präsentation. Belmont’s Curse sieht grundsätzlich fantastisch aus, aber eine Plattform hat diesbezüglich leider das Nachsehen. Ich habe dankenswerterweise einen Key für das Spiel vom Publisher bekommen. Anfangs freute ich mich sehr, dass es sich um die Switch-Version handelte, denn ich spiele immer häufiger im Handheldmodus. Allerdings währte die Freude nicht lange, denn leider gibt es keine optimiert Version für die Switch 2, sondern nur die aufwärtskompatible Switch-Variante. Und diese muss im Gegensatz zu den anderen Plattformen merklich Federn lassen.

Zunächst ist die Auflösung deutlich niedriger als z.B. auf der PS5, auf der ich die Demo spielen konnte. Das Spiel sieht dadurch auf großen Fernseher sehr krümelig aus, wodurch leider viel von der grafischen Pracht verloren geht. Das ist zwar schade, aber spielbar bleibt das Ganze damit natürlich. Doch umso weiter wir in neue Regionen der Karte vordringen, desto häufiger kommt es zu Performanceproblemen und das Spiel stottert ganz gewaltig. Das schmälert den Spaß enorm und hat in Verbindung mit der miesen Auflösung zumindest mich dazu bewogen, nach einigen Stunden komplett aufzugeben. Warum uns im Jahre 2026 lediglich eine technisch so ungenügende Version für die fast eine Dekade alte Switch serviert wird, obwohl die Nachfolgerhardware auch schon über ein Jahr am Markt ist, entzieht sich jedem Verständnis. Vielleicht gibt es gute Gründe dafür, aber ich kann sie mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hoffe sehr, dass die Switch-2-Variante bald nachgereicht wird. Und bitte als kostenloses Upgrade für alle, die das Spiel schon gekauft haben. Bis es soweit ist, kann ich Interessierten nur raten, Castlevania: Belmont’s Curse für Playstation, Xbox oder PC zu kaufen, wenn es ihnen möglich ist.

Allen anderen empfehle ich abzuwarten, bis ein Upgrade angekündigt wird. Und wenn es nicht kommt, dann lasst es lieber. Auch ich werde das Spiel nicht mehr anrühren, bis es an die aktuelle Hardware angepasst ist. Das ist wirklich schade, denn unter besseren Bedingungen hätte Belmont’s Curse vermutlich mindestens in meiner diesjährigen Top 10 mitgespielt. Wir haben es hier mit einem wirklich gelungenen Metroidvania zu tun, das allein durch seine Portierung ruiniert wird. Und das hätte Konami leicht vermeiden können.