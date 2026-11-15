Polyneux tritt nach. Episode 23: Rau um die Ecken

Ja ist das denn die Möglichkeit? Ja ist das denn erlaubt? Lediglich drei Monate nach dem letzten Podcast kommt schon der nächste raus! Wenn man im Wörterbuch „high performer“ nachschlägt, dann findet sich dort kein Bild der Polyneuxmitglieder, denn im Wörterbuch gibt es gar keine Bilder. Und „high performer“ steht auch nicht drin. Oder doch? Keine Ahnung! Unsere Spezialität ist Videospiele und um Videospiele geht es in diesem Podcast. Norman und Urs haben stundenlang darüber geredet, mit welchen Perlen der Unterhaltungssoftware sie ihre Zeit in letzten Monaten verplempert haben. Außerdem geht es noch um Filme, Bücher, Musik und so weiter. Spektakulär!
Gespielt:
Norman
- Silent Hill Townfall
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Switch-2-Ecke: Pokémon Pokopia, Metroid Dread
- Kurz: Control Resonant, Big Walk, Baldur‘s Gate 3
Urs
- The Drifter
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Hellraiser: Revival
- Silver Pines
Ereignisse:
- Gamescom
- Xbox bleibt ein Trash Fire und Sympathieikone Asha Sharma betont, dass es nicht um den Verkauf der Marke geht, sondern darum, Gaming mal wieder so richtig back zu bringen. Arcane Lyons. https://www.eurogamer.net/xbox-not-for-sale-ceo-asha-sharma-console
- Resident Evil schlägt ein wie eine Bombe und ist jetzt offiziell der erfolgreichste Film der Reihe. https://www.gamespot.com/articles/resident-evil-movie-will-become-zach-creggers-biggest-ever-surpassing-weapons/
- Wir werden alle sterben. Aber vorher werden wir noch kräftig mit AI-Slop zugeschissen. https://www.eurogamer.net/epic-games-delays-star-wars-marvel-shooter-ai-development
- Aus der Reihe: Gute Dinge passieren, weil die USA ein wirres Land mit absurden Gesetzen ist. Richard Garriot bekommt die Rechte von Ultima zurück. https://www.videogameschronicle.com/news/richard-garriott-is-officially-regaining-control-of-the-ultima-series/
- EA versetzt BioWare endgültig den Todesstoß und wir sind enttäuscht, aber nicht überrascht. https://www.eurogamer.net/bioware-closing-down-mass-effect-5-cancelled
Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:
(Bis Ende November 2026)
- End of Abyss (PS5, Xbox Series X|S, PC) – October 1
- Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series X|S, PC) – October 2
- Gears of War: E-Day (Xbox Series X|S, PC) – October 6
- Star Wars: Galactic Racer (PS5, Xbox Series X|S, PC) – October 6
- Silver Pines (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – October 8
- Castlevania: Belmont’s Curse (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – October 15
- Final Fantasy Resonance (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – October 22
- Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) – October 22
- Call of Duty: Modern Warfare 4 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – October 23
- Usual June (PC) – October 28
- Danchi Days (PC) – October 29
- Hello Kitty Party Land (Switch 2, Switch) – October 29
- Hunting Simulator 3 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – October 29
- Joe & Mac Retro Collection (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – October 29
- Phantom Blade Zero (PS5, PC) – October 29
- The Wolf Among Us Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – October 29
- World of Warcraft: Forever (PC) – 4th November
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) – 5th November 2026
- Metaphor: ReFantazio (Switch 2) – 12th November
- Pikmin 4 (Switch 2 Edition) + Dandori Academy (Switch 2) – 12th November 2026
- Sonic Pico Park (Switch, Switch 2) – 12th November 2026
- GTA 6 (PS5, Xbox Series X/S) – 19th November
- Gothic 3 Classic (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 24th November
Besprechenswerte Filme:
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma
- Predator: Badlands
- Primetime
- Dracula in Istanbul
- Resident Evil
- NAZA
Musik:
- Brat – Manslayer
- Twisted Teens – Florida Water Blues
Bücher:
- Martyn Rady – The Middle Kingdoms: A New History of Central Europe
- James Baldwin – Giovanni‘s Room
Podcasts:
- Dropping Names… and other things
- My perfect console
Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.
Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.
Podcast: Download (Dauer: 2:56:03 — 241.8MB)
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