Polyneux spricht, Vol. 61 (Nazis-raus-Edition)

von polyneux, 29.10.2019, 6 Kommentare

Horst Seehofers „Die Gamerszene enger in den Blick nehmen“-Zitat nach dem rechtsextremen Terroranschlag in Halle auf eine Synagoge und mehrere zufällig in der Gegend befindliche Menschen hat die Spieler*innen und die Spielepresse bewegt. Das eigentlich verwunderliche daran ist, dass sich, auf Twitter, in Magazinen und Zeitungen, nicht nur Menschen gegen, sondern in konkreten Teilen auch für Seehofers Punkt ausgesprochen haben. Es gibt ein Problem mit Rechtsextremismus im Gaming, denn Gaming-Communitys lassen noch viel zu oft unmoderierte Räume öffentlich, in denen sich Nazis breitmachen. Memes eine im Umfeld des Gamings besonders verbreiteten Konversationsform, helfeb außerdem häufiger bei der Verbreitung von rechtem Gedankengut, als uns bewusst ist. Wir haben einen knackigen, einstündigen Spezialcast mit Gästen in Expert*innen-Besetzung aufgenommen: Mit Marc alias AutiAd aus der Jugend- und Sozialarbeit mit reichlich Praxiserfahrung im Kampf gegen die Vereinnahmung von Communitys durch Nazis. Mit Aurelia alias hekabeohnename, Bloggerin über Fan-Communitys und gegen Sexismus und Rassismus. Mit unserem Pascal, der sich als Linguist mit Memes und der Verbreitung von Hass durch Humor auseinandergesetzt hat. Und mit unserem Urs als Moderator und mit Blick auf andere Fan-Communitys wie dem Black Metal, der mit ähnlichen Problemen wie Games zu kämpfen hat(te). Unser ernstester Podcast, der auch für Nicht-AbonnentInnen unserer Chaostruppe viel Mehrwert bietet. Hört rein und folgt Marc und Aurelia auf Twitter!

Besprochene Themen:

„Nazis raus aus Gaming!“ (Dom Schott im Interview mit Marc) Spieletipps: https://www.spieletipps.de/artikel/10419/1/

Yes, all gamers. (Aurelia) Geekgeflüster: https://geekgefluester.de/yes-all-gamers

Seehofer-Kontext:

https://www.sueddeutsche.de/digital/seehofer-gamer-halle-1.4650743

Die Teilnehmer*innen bei Twitter:

@AutiAd

@hekabeohnename

@indieflock

@muskeljesus



Tags: Artikel, Podcast, Gaming, Nazis raus, Seehofer, Steam