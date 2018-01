Polyneux spricht, Vol. 51 (Kristallkugel-Edition 2018)

von polyneux, 11.01.2018, Keine Kommentare

Karamba, Karacho, ein Podcast! Karamba, Karacho, ein Cast! Das neue Jahr ist keine zwei Wochen alt und schon kommt hier mir nichts dir nichts der neue Polyneux-Podcast um die Ecke und die Menge jauchzt begeistert auf! Nach dem umfangreichen Jahresrückblick, knallen wir euch hiermit voller Freude den Jahresvorschaucast vor den Latz; Christian, molosovsky, Pascal und Urs haben sich lockere vier Stunden zusammengehockt (rein virtuell), um all das zu besprechen, was sie für das Jahr 2018 an reizvollen Videospielen erwarten. Dass es dabei lustig bis feucht-fröhlich bis extrem zotig zuging, muss nicht extra erwähnt werden. Also setzt euch die Kopfhörer auf, holt euch eine warme Milch und sucht eine stille Ecke, in die ihr euch für die nächsten vier Stunden verkrümeln könnt. Viel Spaß!

00:00:00 Motto: Undurchkommuniziertes Frei-von-der-Leber-weg-Reden.

00:00:38 Intro.

00:01:12 Vorspiel: Begrüßung.

00:02:45 Klärung der Apparillos: Christian, Pascal, molosovsky …

{00:06:23 Kleine Mobile Games: Kein Durchblick. Hype-Industrie der AAA-Titel.}

00:08:50 Apparillos ff: … Urs

00:11:00 Zukunft der Nintendo Switch? Kommt was Großes außer Mario Odyssey & TLOZ:BOTW? Bayonetta 1 und 2! Indies auf Switch & PS4.

{00:16:15 Zu alt für Klopper-Spiele.}

00:17:10 Beginn der eigentlichen Vorschau: 1) Super Meat Boy.

00:18:54 2) Street Fighter V Arcade Edition.

00:21:25 3) Kirby Battle Royal. {Spekulation über 2DS und 3DS.}

00:22.42 4) Monster Hunter: World. {Pascal freut sich, nach jahrelangem Scheitern endlich ein MH spielen zu können.}

00:31:43 5) Dissidia Final Fantasy NT.

{00:34:49 Nostalgie-Flash: Weapon Lord. Scotch & Whiskey.}

00:37:00 6) Shadow of the Colossus. {Ode auf poetische Spiele.}

00:51:12 7) Civilization VI: DLC Rise and Fall. {Kritik der Tyrannei des linearen Denkens.}

00:57:23 8) Kingdom Come: Deliverance. {Verschont uns mit eurer Politik. Kurzfristige Fast-Umwidmung zum linksversifften Feminismus-Podcast.}

01:08:12 9) Owlboy. Nein: erstmal Dynasty Warriors 9. {Urs bekommt Fire Emblem Warriors.}

01:11:10 10) Jetzt aber: Owlboy.

01:12:43 11) Secret of Mana Remake. {Hässlich wie auf Mobiltelefone portierte Nacht.}

01:15:44 12 & 13) Bayonetta und Bayonetta 2 für die Switch. {Appell für Barrierefreiheit durch Easy/Story-Modus.}

01:23:09 14) Metal Gear Survive. {Alle hassen Konami, immerhin sieht Survive nicht beschissen aus.}

01:24:30 15) Yakuza 6: Song of Life. {Viel Liebe von Urs und Pascal.}

01:27:52 16) Titan Quest.

01:28:34 17) Valkyria Chronicles 4. {Komplikationen bei der Erklärung des Spielprinzips.}

01:32:09 18) A Way Out. {Fuck Hollywood!}

01:34:33 19) Ni No Kuni II: Revenant Kingdom.

01:39:05 20) Far Cry 5. {Amerikas Ringen um seine Seele?}

01:47:09 21) Agony. {Der Eulensimulator.}

01:48:27 22) We Happy Few.

01:50:20 23) Sunless Skies. {Kommt nicht für PS4. Warum?!}

01:52:32 24) Ace Combat 7: Skies Unkown. {Nostalgie-Flash über Flugkampf-Spiele.}

01.55:43 25) Anthem. {Bangen um Bioware. Die Sache mit EA, MTA und Loot-Boxen.}

02:10:38 26) Biomutant. {Quietschen vor Hoffnung auf den Waschbären-Shooter.}

02:16:06 27) Bloodstained: Ritual of the Night.

02:17:22 28) Call of Cthulhu. {Die Sache mit Lovecraft und überführten Böse-Menschen.}

02:23:21 29) Catherine: Full Body Edition. {Welches Babe darf man vögeln in der E-Sport-Ecke?}

02:28:43 30) Conan Exiles. {Die Sache mit Robert E. Howard.}

02:32:15 31) Darksiders III. {Aufstieg und Fall der Reihe, THQ Nordic.}

02:37:30 32) Days Gone. {The Apocalypse. Again.}

02:43:40 33) Detroid: Become Human. {Wieder ’ne packende Erfahrung mit luschiger Schreibe?}

02:55:33 34) Dreams. {Are my reality.}

02:57:35 35) Death Stranding. {Die Trailer-Kunst des Kojima-Rästels als Überraschungs-Joker?}

03:04:36 36) God of War. {Die Goldene Mitte}

03:12:15 37) Ghost of Tsushima.

03:15:02 38) Kingdom Hearts III.

03:16:02 39) Kirby Star Allies. {Zugpferd für die Switch 2018? Wohl kaum!}

03:16:39 40) Mega Man 11. {Mighty No. 08/15}

03:17:13 41) Praey of the Gods. {Niemand darf mehr Prey sagen.}

03:18:05 42) Quake Champions.

03:18:50 43) Red Dead Redemption 2. {Hoffentlich mehr Sergio Leone und weniger dicke Eier.}

03:25:46 44) Shenmue III. {Wird bestimmt schlecht, macht aber nichts.}

03:26:55 45) Shadow of the Tomb Raider.

03:30:11 46) Spider-Man. {Does whatever a spider can.}

03:32:34 47) Super Meat Boy Forever.

03:33:07 48) The Crew 2.

03:33:14 49) The Last of Us Part 2. {Die Fortsetzung die keiner braucht?}

03:43:55 50) The Wolf Among Us: Season 2. {Einziges Telltale-Spiel, auf das es sich zu warten lohnt?}

03:46:44 51) Noch namenloses Yoshi-Spiel.

03:47:20 52) Vampyr.

03:53:15 53) Wolfenstein II: The New Colossus für Switch.

03:53:37 54) Yakuza: Kiwami 2. {Noch mehr Liebe von Urs und Pascal.}

03:57:46 Ende und Ausblick. {Und hidden tracks.}