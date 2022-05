Polyneux macht’s kurz 52 – Wer ist Marc?!

Kinder, der Frühling ist da! Dicke Nasen, rote Augen, Tränenströme und Niesattacken galore. Die beste Jahreszeit also, um Euch in Euren Kellern zu verkriechen und Hasskommentare zu schreiben Videospiele bis zur Extase zu spielen. Nice! Und nachdem Ihr Euch die Finger am Controller wund geschrubbelt habt (wo sonst?), habt Ihr dann auch genügend Gesprächsstoff, um beim nächsten Herauslugen aus dem heimischen Höhlenbunker sowas ähnliches wie menschliche Kommunikation betreiben zu können. So wie die drei geilen Typen Christian, Pascal und Urs, die sich bierdosenstapelnd und kichererbsenkauend vor ihren Mikrophonen versammelt haben, um Euch ihre größten Erkenntnisse zu Mario Kart 8, Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Trek to Yomi und vielem mehr um Eure sonnenscheingebeutelten Ohren hauen zu können. Mega nice!

(Anmerkung Urs: Die Folge ist so spät, weil ich Pascals Spur nicht rechtzeitig von Wetransfer heruntergeladen habe und dann war sie abgelaufen und er war nicht in der Stadt und na ja ihr kennt den Scheiß.)

(Anmerkung Christian: Das ziehen wir Urs beim nächsten Mal vom Gehalt ab. Ach nee, bekommt er ja gar nicht. Schade. Dann muss es wohl wieder die neunschwänzige Ochsenherde richten. Tja. Machste nix.)

Wir haben gespielt:

Urs

Procession to Calvary

Mario Kart 8

Elden Ring

Route 69

Pascal

Trek to Yomi

NORCO

Cozy Grove

Christian

Koch und DHL schaffen es nicht, innerhalb von 2 Wochen ein Amiga Mini zu liefern

Playstation 5 vs. Xbox Series X

Horizon: Forbidden West

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.