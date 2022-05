Es gibt immer nur ein erstes Mal

Kürzlich habe ich im Podcast noch groß herum getönt, dass ich bei Horizon: Forbidden West endlich mal ausprobieren wolle, wie lange es wirklich dauert, nur die Hauptgeschichte straight durchzuspielen und alle Open-World-Versuchungen sowie Platin-Ambitionen ins „Nachspiel“ zu verschieben. Wie so ein echter Profi-Redakteur, der aufgrund des Termindrucks genervt durch (viel zu) große Spiele wie Horizon: Zero Dawn oder Days Gone hetzt, um ihnen dann eine solide Mittelmäßigkeit und schwaches Story-Pacing zu attestieren…

Ziemlich genau 100 Spielstunden später ploppt die Platin-Trophäe zu HFW auf meiner PS5 auf. – Mist! Du hast dich wieder mal von einem Open-World-Spiel komplett einsaugen lassen. Wie so ein armseeliger Amateur-Kritiker, der Videospiele immer noch in erster Linie zum Spaß spielt. Was für’n Loser!

Die Profis schreiben, man könne die Story von Forbidden West in gut 20 Stunden durchspielen. Wenn der Chefredakteur genug Druck macht, vermutlich sogar noch schneller. Demzufolge habe ich also mindestens 80 Stunden meines Lebens mit unnötigen Nebenquests verschwendet. Nur dass es sich gar nicht nach Zeitverschwendung anfühlte, weil ich richtig viel Spaß hatte! Und dabei habe ich bei weitem noch nicht einmal alles gemacht, sondern nur das für die Platin-Trophäe nötige.

Forbidden West ist eine Fortsetzung eines AAA-Open-World-Spiels, wie man sie sich wünscht: Schneller, weiter, höher. Die Welt ist noch größer und schöner als schon im Vorgänger. Es gibt mehr Waffen, Rüstungen, Stämme, Maschinen und Nebenmissionen. Guerrilla Games liefern hier eine wirklich gelungene Mischung aus Bekanntem und Neuem ab und verbessern zudem viele Kleinigkeiten, an denen man bei Zero Dawn noch herum nörgeln konnte, wenn man wollte. Und trotzdem hat mir der erste Teil einen Tick besser gefallen…

Mein erstes „Problem“ mit Forbidden West ist, dass die faszinierende Welt des Spiels im zweiten Teil nun einfach da ist. Klar, abgesehen vom Prolog spielt man auf einer völlig neuen, toll designten Karte und entdeckt und erfährt auch viel Neues darüber, wie unsere Welt zum Teufel ging. Zudem gibt es eine ganz neue Bedrohung und am Ende einen dicken Story-Twist, der die Weichen für das dritte Horizon-Spiel stellt. Was mir aber fehlt, und da mache ich den Entwicklern gar keinen Vorwurf, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, ist dieses Gefühl, wie ein kleines Kind mit weit aufgerissenen Augen eine neue Welt zu entdecken, welches Forbidden West in dieser Form nicht reproduzieren kann. Vielleicht geht es anderen Spielern ja anders, weil sie es vielleicht mehr schätzen, eine bereits bekannte Spielwelt tiefer erkunden zu können. Mir fehlt dieser Aspekt in HFW vermutlich auch deshalb so sehr, weil Zero Dawn genau das eben so herausragend gut gemacht hat, einen einfach in eine zunächst sehr bizarre Welt zu werfen und einem nach und nach alles so gut zu erzählen, dass selbst so ein abgefahrenes SciFi-Setting wie Aloys Maschinen-Monster-Welt absolut glaubhaft und in sich stimmig wird.

Und Aloy ist mein zweites „Problem“ in dieser Fortsetzung. Denn ebenso wie das World-Building, ist auch sie in Forbidden West halt einfach schon da. In Zero Dawn erlebte man, wie sie als Kind das Leben einer Ausgestoßenen führte, wie sie von Rost großgezogen wurde, wie sie den Focus entdeckte, der ihr Leben und ihre ganze Welt(-sicht) verändern sollte, und wie sie am Ende von der Ausgestoßenen der Nora zur Heldin von Meridian wurde. In der Fortsetzung ist sie schon zu Beginn die Retterin von Meridian und überall wo sie aufkreuzt, hat man schon von ihr gehört. – „Hey! Haare wie Feuer und eine so gute Kämpferin? Bist du nicht diese Aloy, von der alle erzählen?“ – Schon witzig, wie rasant sich auch im postapokalyptischen 31. Jahrhundert die Nachrichten unter den primitiven Stämmen verbreiten. Wer braucht da schon die Post oder gar das Internet? Anyway, in HFW ist Aloy schon zu Beginn eine Kriegerlegende und wenn der Abspann läuft, ist sie es noch immer. Eine wie auch immer geartete Entwicklung Aloys findet im zweiten Horizon-Spiel eigentlich kaum statt. Sie ist als Charakter einfach da, erkundet die wunderschöne Landschaft und tritt unzählige Ärsche, um die Welt zu retten.

Wenigstens wird man etwas entschädigt, indem das Spiel im Verlauf der Geschichte eine Gruppe von (alten und neuen) Vertrauten um Aloy scharrt, die ihr bei der Rettung der Welt zur Seite stehen. Die daraus resultierende Thematik von Freundschaft, Beziehung und Verlust erinnert nicht von ungefähr an einen anderen Trilogie-Mittelteil, den viele von uns sehr schätzen: Mass Effect 2. Und das machen Guerrilla Games auch wirklich gut, so dass die Charakter-Seite der Handlung nicht vollends unter den Tisch fällt, nur weil ihnen zu Aloy selbst wohl nicht mehr so wahnsinnig viel eingefallen ist. Ich hoffe, dass sie diesbezüglich für den dritten Teil noch irgendwas in der Hinterhand haben, denn es wäre schon etwas blöd, wenn es dabei bleibt, dass die Hauptfigur einer Reihe schon nach dem ersten Teil im Wesentlichen auserzählt war…

Tja, und so fehlen mir im Nachfolger gleich zwei Dinge, die Horizon: Zero Dawn für mich so herausragend gemacht haben. Naja, sie fehlen nicht wirklich, weil die Welt immer noch faszinierend und Aloy immer noch eine tolle Figur ist. Aber das ist in erster Linie dem ersten Teil geschuldet. Forbidden West nimmt das quasi einfach nur auf und arbeitet damit weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob man dem neuen Spiel wirklich einen Vorwurf daraus machen darf, denn das was es macht, macht es ja äußerst kompetent. Vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden, dass es bei allem immer nur ein erstes Mal gibt…

Aber damit das ganz klar ist: Mein Genöle ist Genöle auf extrem hohem Niveau! Außerdem ist es mein ganz persönliches, subjektives Gefühls-Dings. Objektiv betrachtet ist Horizon: Forbidden West ein Fest. Zero Dawn war toll, Forbidden West ist in nahezu jedem Aspekt noch toller! Und das eingangs erwähnte „More of the Same“ soll nicht den Eindruck erwecken, dass man, wie bei manch anderer Videospielreihe, einfach nur mit noch mehr überflüssigem Zeugs beworfen wird, nach dem ohnehin keiner gefragt hat. Allein die beiden Neuzugänge Grappling Hook und Energieschild zum Gleiten eröffnen spielmechanisch schon so viele neue Optionen. Außerdem kann Aloy jetzt schwimmen und tauchen, wovon die Leveldesigner bei vielen Gelegenheiten auch regen Gebrauch machen. Und dass man jetzt auch fliegende Maschinen reiten kann, ist ein echter Knaller. Schade, dass man diese Fähigkeit, die einen diese wunderschöne Spielwelt aus einer neuen Perspektive erleben lässt, erst relativ spät im Spiel erhält, aber wie schon erwähnt, kommt ja definitiv ein dritter Teil.

Die drei neuen Stämme, die Aloy im Westen trifft sind ebenfalls sehr interessant (besonders die Quen, weil… nee, ich habe es bis hierhin spoiler-frei geschafft, dann behalte ich das besser für mich) und liefern neben viel zusätzlicher Lore und spannenden Geschichten auch wieder tonnenweise Aufgaben und Nebenmissionen. Und genau die sind, wie schon im Vorgänger, wieder ausgesprochen gut geworden, so dass sie eben nicht, wie in vielen anderen Open-World-RPGs, durch ihre lieblose Austauschbarkeit und Wiederholung ganz schnell nerven. Sprich: Ganz viel Fallout 3, wenig FarCry 3-X. Darum konnte ich diesen Text auch erst nach über 100 Spielstunden schreiben… zwinky zwonky.

Und jetzt noch schnell ein knackiges Fazit, das Sony auf die Hülle drucken kann: Wer eine PS5 hat und Horizon: Forbidden West nicht spielt, ist doof. So.