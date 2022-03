Polyneux macht’s kurz 50 – Der alte Mann hat eine Zeitschrift gekauft

50 JAHRE POLYNEUX! Naja… fast. Aber immerhin: 50 Ausgaben Polyneux macht’s kurz – unserem monatlichen und wahrscheinlich kürzesten Spielepodcast der Welt. FÜNFZIG! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mmmmhhh, das schmeckt! Da wir allerdings sehr bescheiden und zu alt zum Partymachen sind, haben wir uns einfach ganz wie gewohnt mit ausreichend flüssigen Stimulanzien im virtuellen Mikrofonkreis versammelt und ein fast dreieinhalbstündiges Feuerwerk des fröhlichen Spieleverrisses heruntergeschrubbt. Business as usual eben.

Ob SpielerZwei Horizon: Forbidden West genau so großartig findet, wie der Großteil der restlichen Review-Welt?

Ob Pascal in Dark Souls 4 Elden Ring endlich die George R. R. Martinsche Epicness genießen konnte, die alle Welt herbeigesehnt hat?

Ob Urs und Christian bei Cyberpunk 2077 endlich (endlich!) in bugfreier Next-Gen-Herrlichkeit versinken können?

Und wie gefallen uns eigentlich Deathloop, Far: Changing Tides, Vampire Survivors, Shadow Warrior 3, Serious Sam: Siberian Mayhem und all die vielen anderen Games, denen wir im letzten Monat gefröhnt haben? Nicht zu vergessen: die Wiederauferstehung der GEE mit ihrer ersten Printausgabe seit gefühlten Äonen? Ihr erfahrt es hier als erste!

In diesem Sinne: auf mindestens weitere 50 Ausgaben Polyneux macht’s kurz und bis dahin vielen lieben Dank für all Eure Glückwünsche!!! Die gesamte Polyneux-Redaktion.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.