Polyneux spricht, Vol. 17 (One 4 U Edition)

von polyneux, 14.06.2013, 19 Kommentare

Willkommen zu einer neuen Ausgabe von „Polyneux spricht“, dem heiteren Podcast für Leute mit viel zu viel Zeit! Chris, Doreen, Sven und SpielerZwei haben sich anlässlich der diesjährigen E3 mal wieder aufgerafft und an die Mikrofone geschwungen. Die E3 ist jedes Jahr eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Event der Videospielindustrie. Aber dieses Jahr ist sie noch etwas wichtiger als sonst, weil Sony und Microsoft ihre nächste Konsolengeneration präsentiert haben.

Was soll man sich denn nun zu Weihnachten kaufen? Sonys Playstation 4? Microsofts NSA One Xbox One? Oder doch lieber Nintendos Wii U, die zwar nicht so ganz zur NextGen gehört, aber bis Ende des Jahres wahrscheinlich das beste Softwareangebot haben wird, weil sie dann schon ein Jahr auf dem Markt ist? – Wir wissen es eigentlich auch nicht. Aber vielleicht hilft Euch unsere Kraut-und-Rüben-Laberrunde über die Konsolen und ihre wichtigsten Starttitel doch ein wenig bei der Entscheidungsfindung.

(P.S.: Ja, SpielerZwei sagt am Anfang „Folge 16“, obwohl es eigentlich schon die 17. ist. Seht es ihm nach, er ist schon alt und wird entsprechend immer vergesslicher…)

Die Notes der Show:

0:00:30 Hello

0:01:20 Microsoft

0:19:00 Sony und Jack Trettons Sternstunde

0:21:40 EA

0:24:19 Ähm, äh… äh Spielkonsole?!

0:34:05 PS4 und ihre Games.

0:39:05 Konsolen und ihre Launches

0:40:45 die PS4 ist kursiv

0:45:12 Animal Crossing auf dem 3DS

0:49:08 Wir alle lieben PSN+

0:53:15 David Cage, Beyond & Watchdogs

1:00:06 Nintendo und SpielerZwei

1:08:20 Konsolen und ihre Preise

1:13:20 Pleiten, Pech und Pannen von Sony

1:18:15 Gretchenfrage: Was darf es denn nun sein?

1:22:15 SpielerZwei erklärt dem Kurzen warum es „One“ heisst

1:23:07 We need to talk: Games der E3 und darüber hinaus

2:04:20 Zeichen aus der Regie: Ein laaanges Fazit

2:21:33 Schön wars! Auf Wiederhören.

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Tags: Artikel, Podcast, E3, Playstation 4, Podcast, Polyneux spricht, Spielemesse, wii u, Xbox One