Fahren ohne Stützräder

Dass Fumito Uedas The Last Guardian ein „Meisterwerk mit Macken“ ist, habt Ihr in den letzten Wochen sicher schon ein paarmal gelesen. War aber ohnehin zu erwarten, denn seine vorherigen Spiele, Ico (2001) und Shadow of the Colossus (2005), waren das auch. Ganz besondere Kult-Dinger, die sich aber nicht besonders gut verkauft haben, weil sich ihre Zugänglichkeit in Grenzen hielt. Nerd-Kram für Videospiel-Connoisseure.

Und The Last Guardian macht da grundsätzlich keine Ausnahme: Die Steuerung ist wieder mal gewöhnungsbedürftig und auf der normalen PS4 gibt es an zwei, drei Stellen auch mal leichte Framerate-Einbrüche. Das ist beides nicht schlimm, weil es die Spielbarkeit in keinster Weise einschränkt (bei SotC war das schon ein anderer Schnack…), aber trotzdem stört sich der eine oder andere Waschmaschinentester daran. Ein weitaus größeres Problem in Bezug auf die Massenkompatibilität von Uedas Spielen stellt die stärkere Forderung des Spielers dar. In seinen Spielen muss man nämlich ohne Stützräder fahren. Sie nehmen den Spieler nicht so stark an die Hand, wie er es aus anderen Spielen gewohnt ist. Spielerisch, wie auch inhaltlich. Man muss mehr herausfinden und nachdenken. Es liegt mir allerdings fern, jemandem Dummheit zu unterstellen, wenn er mit diesen Spielen nichts anfangen kann. Das hat eher etwas mit der Bequemlichkeit zu tun, die uns die Mainstream-Titel der letzten 25 Jahre quasi anerzogen haben…

Genau an dieser Stelle ist wohl der Punkt gekommen, an dem ich betonen muss, dass The Last Guardian das mit Abstand zugänglichste Spiel von Team ICO bzw. genDesign darstellt. Immerhin gibt es genug Leute, die z.B. SotC zwar interessant fanden, es dann aber doch nicht weit gespielt haben, weil ihnen das ganze Spektakel zu schwierig, frustig und undurchsichtig war. Genau Ihr solltet Euch TLG trotzdem anschauen, denn es ist nicht übermäßig schwer und kann eigentlich bequem durchgespielt werden. Wenn Ihr es RICHTIG spielt. Aber dazu später mehr…

Die Kamera muss noch immer von Hand gesteuert werden, es gibt immer noch kein Hervorheben von wichtigen Gegenständen oder Orten und auch den Weg durch die Welt muss man noch immer selbst finden. Diese Ueda-typischen Designentscheidungen sind in TLG aber diesmal kein großes Problem, weil das Spiel eher gemächlich daher kommt. Man hat bis auf ganz wenige Kämpfe immer alle Zeit der Welt und stirbt daher eigentlich keine hektischen Tode à la SotC, wo man oft mehr gegen Kamera und Steuerung kämpfte als mit den Colossi.

Im Gegensatz zu Ico und Shadow of the Colossus wird einem die Geschichte dieses Mal richtig erzählt. Natürlich nicht so direkt in-your-face, wie man es heute von Titeln wie z.B. Uncharted gewohnt ist, aber ein Erzähler aus dem Off und ein paar Filmsequenzen sorgen dafür, dass man sich diesmal nach dem Durchspielen nicht erst durch irgendwelche Fan-Theorien in Foren kämpfen muss, um sich überhaupt einen Reim auf das Erlebte machen zu können. Die deutlich ausführlichere Narration sorgt interessanterweise aber nicht dafür, dass TLG weniger faszinierend und geheimnisvoll als seine Vorgänger ist. Die Welt an sich und viele Details der Story lassen weiterhin viel Spielraum für Interpretation.

Die Geschichte von dem kleinen Jungen und dem Fabeltier Trico, die zusammenarbeiten müssen, um aus einer geheimnisvollen Ruinenstadt zu entkommen, ist, wie eigentlich das ganze Spiel, eine Art Remix aus Ico und Shadow of the Colossus. Wer beide Vorgänger kennt, wird viele Elemente sofort wiedererkennen. Es geht einmal mehr um Freundschaft und tiefe emotionale Bindung. Das ist, neben dem herausragenden Artdesign, der fantastischen Atmosphäre und den technischen Macken, das Markenzeichen Fumito Uedas. Und es funktioniert wieder ganz großartig, was in erster Linie dem genialen Design von Trico geschuldet ist. Am Ende bleibt garantiert kein Auge trocken und kein Herz ungerührt.

Im Laufe der letzten Wochen habe ich allerdings festgestellt, dass es gerade in Bezug auf Trico die eine oder andere vernichtende Kritik gab. Und da Trico meines Erachtens der beste NPC-Begleiter seit Elizabeth aus BioShock Infinite ist, habe ich versucht herauszubekommen, was die Jim Sterlings und Jörg Langers dieser Welt wohl zu dieser fatalen Fehleinschätzung gebracht hat. – Die traurige Antwort: Sie haben das Spiel völlig falsch gespielt.

Wie ich weiter oben schon schrieb, hat man in TLG zumeist alle Zeit der Welt. Und die sollte man sich auch nehmen, um seinen Begleiter Trico und dessen indirekte Steuerung durch die Kommandos des Jungen richtig kennenzulernen. Team ICO/genDesign haben das Fabelwesen nicht nur wunderbar animiert, sondern ihm auch eine KI verpasst, die ihres Gleichen sucht. Dadurch besitzt Trico gewissermaßen ein Eigenleben und verhält sich wie ein echtes Tier (insbesondere wie eine Katze). Anfangs, man hat sich ja gerade erst unter, na sagen wir mal, schwierigen Umständen kennengelernt, macht Trico eigentlich nur, was er will. Später, wenn er mehr Vertrauen zum Jungen gefasst hat, ist man in der Lage, ihm eine Reihe von Kommandos zu geben. Aber auch die Funktionieren nur dann, wenn man gut aufgepasst und viel beobachtet. Es gibt nämlich ein paar Dinge auf die man achten sollte, damit man nicht in die Falle tappt und frustriert zu dem Fehlschluss kommt, dass Trico nur ein störrischer KI-Fail ist:

Es geht im Spiel darum, eine Bindung zu Trico aufzubauen. Je besser die ist, desto besser funktioniert die Zusammenarbeit. Je mehr Müsli-Fässer er vom Jungen bekommt und je mehr Streicheleinheiten man ihm gibt, desto besser.

Wenn man Trico eine Richtungsanweisung gibt, sollte man nicht auf seinem Kopf oder sonst wo stehen, wo er einen gar nicht sehen kann…

Wenn Trico das Kommando nicht ganz verstanden oder Zweifel an der Richtigkeit hat, schaut er einen fragend an, damit man das auch merkt. Wenn er eine Anweisung verstanden hat, sie aber nicht ausführen kann, blökt er herum.

Trico ist kein Roboter. Manchmal hat er Angst vor etwas, manchmal ist er aufgeregt und manchmal interessiert ihn irgendetwas einfach mehr als die Befehle des kleinen Jungen. Darauf muss man Rücksicht nehmen.

Wenn man gerade mal nicht weiter weiß, hilft es, Trico einfach eine Weile zu beobachten. Sein Umherschauen und -laufen in der Welt gibt einem Hinweise, wo es weiter gehen könnte.

Trico muss sich in der Spielwelt genau so fortbewegen wie der Junge. Und Trico ist groß. Wenn man darauf keine Rücksicht nimmt, kann es passieren, dass man von Trico mal versehentlich von einer schmalen Klippe oder dergleichen geschubst wird. Das ist kein Fail der Programmierer, sondern der Preis, den man für die genial konstruierte Spielwelt zu zahlen hat. Nicht ausflippen, sondern schmunzeln und beim letzten Checkpoint weitermachen. Die Dinger sind schließlich alle sehr fair und dicht beieinander gesetzt.

Wenn Trico gerade woanders hin schaut oder man einfach blöde steht, kann er die hingeworfenen Müsli-Fässer natürlich nicht fressen. Das liegt dann aber nicht an Trico…

Und extra für einen ganz speziellen Freund von mir: Wenn man sogar schon zu blöd ist, die Müsli-Fässer ganz am Anfang des Spiels zu finden, dann hilft wieder einmal ruhiges Beobachten der Umgebung. In der Nähe der Fässer fliegen nämlich immer diese blauen Schmetterlinge herum…

Zusammengefasst: Mit Ungeduld verdirbt man sich selbst das Spiel. Wer meint, er könnte sich Trico zum Untertan machen und ihn dann straight durch die Spielwelt steuern wie einen Ferrari in GTA, um mit ihm nur von A nach B zu kommen, der wird sich die Zähne an ihm ausbeißen und das Spiel selbstverständlich scheiße finden. Ist dann vielleicht auch besser so, weil er den ganzen Kern von The Last Guardian eh nicht gerafft hat…

Ich hoffe, ich konnte einige der negativen Stimmen bezüglich The Last Guardian etwas relativieren. Es wäre einfach zu schade, wenn Ihr Euch dieses Meisterwerk (mit kleinen Macken!) nur deshalb entgehen lasst, weil der eine oder andere Kritiker zu blöd bzw. ungeduldig für das Spiel war und deshalb aus Frust eine schlappe Wertung vergeben hat. TLG ist eines dieser besonderen Spiele, wie sie nur alle paar Jahre herauskommen. Es spielt sich nicht ganz so komfortabel wie es der Blockbuster-Mainstream heute diktiert, ist aber bei weitem auch kein Frustbrett wie z.B. SotC oder die Souls-Spiele. Wer auch nur ein klein wenig Leidensfähigkeit bezüglich der Steuerung und des Eigenlebens von Trico mitbringt, wird mit einem der großartigsten, emotionalsten und schönsten Spielerlebnisse der letzten Jahre belohnt!



