Polyneux macht’s kurz 7 – Wenn es nicht platt ist, ist es kein Spiel

von polyneux, 11.08.2018, 2 Kommentare

Oops, we did it again! Polyneux bleibt stabil und geht mit den kurzen Podcasts in die siebente Runde. Mit von der Partie sind Christian, Urs und der Polyneuxpodcastpremierenpeter Jannick! Dieses Mal sprechen wir vornehmlich über olle Kamellen wie Wolfenstein The New Order und Rise of the Tomb Raider, aber auch unser Podcastdauerbrenner Nier Automata bleibt nicht unerwähnt. Dazu gibt es noch eine Ode an die Indieperle Meadow sowie einige Neuigkeiten und die besten Witze über die Gamestar. Aber bevor wir hier alles schon erzählen, verabschieden wir uns lieber flott und wünschen euch viel Vergnügen mit dem neuen Podcast!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Crossing Souls, Der Kunde ist immer ein Arschloch, GameStar, Gods will be watching, Guild Wars 2, Meadow, Nier Automata, Rise of the Tomb Raider, Wolfenstein 2: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order