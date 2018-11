Polyneux macht’s kurz 10 – Gamesvolletonne

von polyneux, 02.11.2018, 2 Kommentare

Three guys, one podcast. Weil die Würze seit März 2016 offiziell nicht mehr in der Kürze, sondern in der Länge liegt, braucht Polyneux dieses Mal wieder knapp zweieinhalb Stunden um sich darüber klar zu werden, ob Pferde nun pralle oder lieber schlaffe Hodensäcke haben sollten. Zudem spricht die kurze Crew, Christian, Pascal und Urs, über Hollow Knight, Final Fantasy VIII, Assassin’s Creed Origins, Torment: Tides of Numenera und den heißesten Kack aus der wi-wa-wunderbaren Welt der Videospiele. Selbstverständlich sind wir dabei fast immer einer Meinung. Selbstverständlich sind wir dabei alle höchstens leicht angetrunken. Und selbstverständlich bleiben wir durchgehend alle beim Thema und schweifen zu keinem Zeitpunkt auch nur ein kleines bisschen ab. Denn sonst wäre es ja kein Polyneux-Podcast, nicht wahr? Zwinker, zwinker.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

