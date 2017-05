Warum Skyrim ein zu großes Spiel ist

von Daniel, 10.02.2012, 66 Kommentare

Ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass es noch so viele Höhlen und Katakomben zu erforschen gäbe. So viele Kampfschreie habe ich noch nicht gelernt und so viele Drachen fliegen noch durch Himmelsrand, aber es geht nicht mehr. Nach 35 Stunden mit meiner magisch begabten Hochelfin und weiteren 45 Stunden an Seite einer schleichenden Waldelfin bin ich komplett ausgebrannt.

(Es folgen kleinere Spoiler aus verschiedenen Quests und der Hauptstory von Skyrim. Weiterlesen auf eigene Gefahr.)

Zunächst war Skyrim eine wahnsinnig berauschende Welt, in der ich mich komplett verlor. Da gab es Wälder und Flüsse und Berge und Steppen und Schnee und Meer und Eisschollen und Schmetterlinge. All das hing so malerisch aneinander und dazwischen unterhielt ich mich noch mit ein paar steifen Puppenfiguren und meuchelte allerlei Ungetier mit Feuerbällen und Pfeilspitzen. Nachdem die erste Begeisterung für das ziellose Herumwandern abgeklungen war, kümmerte ich mich vermehrt um die eigentlichen Hauptquests. Als Magierin galt meine Aufmerksamkeit zunächst der Akademie von Winterfeste. Eine Aufgabe folgte der nächsten, nebenbei half ich noch dem einen oder anderen Novizen in der Zauberburg, bis ich schließlich selbst Erzmagier und damit Oberguru der Akademie wurde. Trotz oder wegen des vermehrten Einsatzes der Quick-Travel-Funktion erschien die Welt plötzlich nicht mehr ganz so spannend und die Eintönigkeit der Aufgaben wurde immer deutlicher. Gehe nach Ort A, töte alle Anwesenden, sammle Objekt B ein und kehre damit an Ort C zurück. Natürlich verschleierte das Spiel die Grundaufgabe mit einigen Varianten und Kreuzungen, aber das Prinzip blieb doch immer gleich. Obwohl ich versuchte, möglichst wenig durch andere Aufgaben abgelenkt zu werden, verbrachte ich zwei gute Abende allein mit dieser Questreihe.

Nach den Magiern richtete sich mein Augenmerk auf die feine Kämpfergruppe der Gefährten. Auch bei ihnen durfte ich viele Dinge von Höhle A nach Keller B tragen. Irgendwann aber wollte niemand mehr so recht mit mir sprechen. Eine verfeindete Gruppe hatte das Haupthaus der Gefährten angegriffen und alle waren sehr aufgebracht, doch niemand wies mir den Weg. Ich vermutete das Schlimmste und eine kurze Internetrecherche bestätigte meine Befürchtungen. Ein Bug hielt meine treuen Gefährten gefangen und verhinderte jede Fortführung meiner Bemühungen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren auch hier wieder viele Stunden ins Land gezogen.

Aus Verzweiflung erlegte ich einige Hirsche per Feuerball und verarbeitete ihr merkwürdigerweise unversengtes Fell erst zu Leder und anschließend zu Armschienen, um meine Schmiedekünste zu verbessern. Auch damit verbrachte ich einige Stunden, denn es gab ja noch Höhlen und Burgen auf meiner Jagd zu erkunden.

Dann fiel mir ein, dass irgendwelche alten Typen auf einem Berg nach mir gerufen hatten. Ich war schließlich ein Drachenflüsterer und musste meinem Schicksal folgen. Also hinauf zum Berggipfel, hin und her zwischen Örtlichkeiten A und B mit Zwischenstopp in C und nach vielen Monden konnte ich so gut zu den Drachen flüstern, dass diese wie ein Stein vom Himmel fielen. Ich musste auch noch ein wenig Diplomatie anwenden und über Städte verhandeln, die ich noch nie besucht hatte. Ich war im letzten Abschnitt der Hauptgeschichte angekommen und hatte ganze Städte noch nie gesehen. So groß ist Skyrim. So schrecklich groß. Das gesamte linke Drittel der Weltkarte war für mich noch ein weißer Fleck. Nur einmal war ich in Einsamkeit eingekehrt, einer großen Stadt an den Meeresklippen gelegen, doch Markarth und auch einige kleinere Ortschaften hatte ich noch nie betreten.

Da ich meiner Magierin langsam überdrüssig wurde, entwarf ich einen Plan, den ich so noch in keinem Rollenspiel durchgeführt hatte. Ich würde jetzt die Hauptgeschichte beenden und danach das Spiel noch einmal von vorne beginnen. Diesmal als schleichende Fernkämpferin und Mitglied der Diebesgilde und der dunklen Bruderschaft. Meine freien Erkundungstouren sollten sich stärker auf den Westen konzentrieren, damit ich von diesem Landabschnitt auch noch etwas zu sehen bekam und nebenher herrschte in Himmelsrand doch auch noch ein Bürgerkrieg, den könnte ich schließlich auch einmal beenden.

Warum ist dies alles nun so bahnbrechend für mich? Vielleicht habt ihr da draußen schon immer auf diese Weise eure großen Open-World-Rollenspiele erlebt. Ich war jedoch stets bemüht, so viel vom Spiel in einem Durchgang zu sehen wie nur irgendwie möglich und höchstens Jahre später noch einmal in die Welt hineinzuschauen. Ich wollte immer gleich alles abarbeiten und ja nichts verpassen. Mit dieser Einstellung kann man in Skyrim allerdings sehr unglücklich werden oder sehr glücklich, je nachdem wie viel Geduld man mitbringt.

In jeder Stadt gibt es unzählige Aufgaben, die einen zu unzähligen Orten entsenden, an denen man unzählige Untote meuchelt und unzählige Artefakte einsammelt. Am Ende eines Quest hat man drei neue Quests gefunden und weiß nicht mehr, wo man eigentlich angefangen hat. Das ist prinzipiell toll, weil es das Gefühl einer in sich geschlossenen und stimmigen Welt erzeugt. Es kann bei einem Durchspieler wie mir aber auch zu Verzweiflungsschreien führen, wenn ich in meine Aufgabenübersicht schaue und unter dem Punkt „Sonstige“, mehr Einträge finde als im Bethesda Support-Forum.

Viele Aufgaben können ja auch schön sein, so hat man schließlich im Spiel immer was zu tun. Da ich irgendwann aber mal fertig sein wollte, konzentrierte ich mich auf die wichtigsten Hauptquestlinien, wie etwa die Aufträge der Dunklen Bruderschaft. Dort ging es in den meisten Fällen darum, irgendjemanden gezielt und ungesehen in den ewigen Schlaf zu versetzen.

Spielerisch sah das dann so aus:

Im Versteck der Bruderschaft erhalte ich das Quest in einem Dialog. Ich gehe aus den geheimen Katakomben zum Ausgang des Verstecks. Ladebildschirm. Ich wähle mein Ziel auf der Weltkarte aus und reise dort per Quick-Travel gezielt hin. Ladebildschirm. Da ich mein Ziel nicht auf offener Straße erschießen will, warte ich bis Mitternacht. Wartebildschirm. Ich breche in das Haus des Ziels per Mini-Game ein. Ladebildschirm. Das Ziel schläft ruhig auf seinem Bett und es reicht ein einziger Pfeil um die Aufgabe zu lösen. Ich drehe mich wieder um und verlasse das Haus. Ladebildschirm. Ich wähle auf der Weltkarte erneut mein Reiseziel aus und kehre zurück zum Versteck der Bruderschaft. Ladebildschirm. Ich betrete das Versteck. Ladebildschirm. Ich gehe hinunter in die Katakomben, berichte, dass alles glatt gelaufen ist, bekomme einen neuen Auftrag und erledige den ganzen Spaß noch zehn weitere Male auf die gleiche Weise. Danach lege ich das Gamepad gelangweilt aus den Händen.

Ich empfinde es gar nicht so sehr als Problem, dass Bethesda sich auf einige Questtypen beschränken musste, weil die Eigenschaften einer solch großen Spielwelt nicht mehr hergeben, aber warum muss die Welt dann so verdammt groß sein und in jedem Dorf und in jeder Stadt und in jeder Taverne die gleiche Arbeit auf mich warten. Noch nie zuvor in meinem Videospielleben ist mir die Größe einer Spielwelt und der Umfang der Aufgaben zu viel gewesen. Noch nie.

Ich wollte so gerne alles sehen, aber ich konnte irgendwann nicht mehr. Das schönste am Spiel war das freie Herumwandern in den Wäldern und die Jagd auf allerlei felltragendes Getier. Jedes Mal, wenn ich diesen entspannten Schwebezustand verließ und mich wirklich mit den Aufgaben auseinandersetzen wollte, erschlug mich zunächst die Auswahl und anschließend die Eintönigkeit der Ausführung.

Meine selbsterwählte letzte Tat im Spiel war der Sturm auf die Stadt Einsamkeit und damit die Vertreibung der Kaiserlichen aus Himmelsrand. Mein Questlog war natürlich noch prall gefüllt, aber diese Schlacht erschien mir als guter Endpunkt. Der Kampf selbst war natürlich langweilig, weil ich zuvor schon drei oder vier weitere Schlösser und Burgen erobert hatte und sich dieser letzte Kampf nicht wesentlich von den vorherigen unterschied. Ich schoss meine Pfeile in die Köpfe der kaiserlichen Soldaten, lief zur Kammer von General Tullius (natürlich gab es dazwischen zwei Ladebildschirme zu sehen) und streckte auch ihn nieder.

Im Burghof hielt Ulfric, der Anführer der Sturmmäntel, für die ich gerade einen ganzen Landstrich zurückerobert hatte, eine theatralische Rede, in der er seine Anhänger und damit auch mich, aufrief, weiterhin standhaft zu sein und Himmelsrand gegen alle Eindringlinge zu verteidigen. Die Reise hätte gerade erst begonnen und es gäbe noch viel zu tun.

Für mich allerdings, war die lange lange Reise durch Skyrim in diesem Hof beendet. Um mich herum brannten noch die Barrikaden und ich schaute dem Rauch ein letztes Mal hinterher, hinauf in den bewölkten Himmel, unter dem ich so viele Stunden gewandert war und noch viele weitere wandern könnte.



Tags: Artikel, Bethesda, open world game, RPG, Skyrim, The Elder Scrolls