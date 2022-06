Polyneux macht’s kurz 53 – Xbox PipaPro

Schwabbelbäuche, alte Männer, Sensationen! Die diesmonatige Ausgabe des womöglich kürzesten Spielepodcasts der Welt strotz mal wieder so vor Superlativen und kann vor lauter Hochleistungscontent kaum noch aufrecht stehen. So vollgepackt ist sie. Phänomenal!

Nebenher quatschen unsere drei Games-Koryphäen am Mic sogar noch über allerlei Zeug, das sie gespielt haben, noch spielen werden, noch spielen könnten und/oder vielleicht zu spielen vergessen gedenken. Oder so ähnlich. Wem da nicht direkt das Höschen in der lauen Sommerbrise flattert, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Lehnt Euch zurück und lasst Euch auch diesen Monat mal wieder so richtig genüsslich von uns die Synapsen wegflexen. Viel Spaß!

Wir haben gespielt:

Urs (Twitter: @muskeljesus)

Trek to Yomi

Back 4 Blood

Citizen Sleeper

SpielerZwei (Twitter: @SpielerZwei)

Hallo!

Christian (Twitter: @levelboss)

Amiga 500 Mini

FS-UAE – Amiga Games auf dem Mac (und PC) spielen

Xbox Live Gold – Das sind die Spiele im Juni 2022

Aven Colony

Project Highrise: Architect’s Edition

Super Meat Boy

Raskulls

Neu im Game-Pass:

For Honor: Marching Fire Edition (01. Juni) – Konsole, Cloud, PC

Ninja Gaiden Master Collection (02. Juni) – Konsole, PC

Assassin’s Creed Origins (07. Juni) – Konsole, Cloud, PC

Chorus (07. Juni) – Konsole, Cloud, PC

Disc Room (07. Juni) – Konsole, Cloud, PC

Spacelines from the Far Out (07. Juni) – Konsole, PC

Shadowrun Trilogy (21. Juni) – Konsole

Escape Academy (28. Juni) – Konsole

PlayStation Plus – Das sind die Spiele im Juni 2022:

God of War (PS4/PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5)

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.