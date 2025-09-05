Polyneux tritt nach. Episode 16: Uncanny Ellenbogen

Einleitung Schmeinleitung! Pi-Pa-Polyneux! Gotta-gotta-uh! Der Sommer liegt im sterben. Er windet sich in unendlicher Pein und der Herbst tritt ihm volle Kanne in die Rippen. Das Schwein. Aber wir lassen uns selbst vom unerbittlichen, seelenzerschmetternden Jahreszeitenwechsel nicht entmutigen, sondern plaudern und palavern über possierliche Pfideospiele. Wir sind in diesem Fall Christian, Norman und Urs, die dieses Mal – WHAT A TWIST! – keinen gemeinsamen Termin gefunden haben, sondern in zwei getrennten Sessions aufnehmen mussten. Ja was ein Ärger, da machste nix, es ist, wie es ist. Trotzdem werden die geilsten Spiele besprochen, trotzdem gibt es irrwitzig gute Musiktipps, trotzdem wird die extrem aufregende Gamescom Opening Night Live minutiös analysiert. Und das alles kostet genau nichts, exakt null Euro. Wahnsinn. Ich glaub es geht los hier.
Was wir gespielt haben:
Christian
- Battlefield 6 Beta
- Im Schnelldurchlauf: Delta Force, Cult of the Lamb, BotW
- Das beste Quadruple-A-Spiel der Welt
Norman
- Super Meat Boy
- Mario + Rabbids Kingdom Battle
- Death Stranding 2
Urs
- Donkey Kong Bananza
- Shadow Labyrinth
- Death Stranding II
- PC!
- Shinobi: Art of Vengeance
Ereignisse:
Es war gamescom und die Opening Night Live wusste mal wieder, wie man 2,5 Stunden mit viel Werbung und wenig Dramaturgie vollballert, hatte aber mal wieder einen Arsch voll Spiele und mehr im Gepäck:
- Routine
- Swords Of Legends
- Valor Mortis
- Hollow Knight Silksong
- Call Of Duty: Black Ops 7
- Lords Of The Fallen 2
- Sekiro: No Defeat Anime
- LEGO Batman: Legacy Of The Dark Knight
- Warhammer 40K: Dawn Of War 4
- Monster Hunter Wilds
- Onimusha: Way Of The Sword
- Arknights: Endfield
- Europa Universalis 5
- Daemon X Machina: Titanic Scion
- Void/Breaker
- Fallout Serie, Staffel 2
- Indiana Jones And The Great Circle: The Order Of Giants DLC!
- Deadpool VR
- World Of Tanks 2.0
- John Carpenter’s Toxic Commando
- Death By Scrolling
- Zero Parades
- NTE: Neverness To Everness
- Unbeatable
- Honor Of Kings: World
- Delta Force
- Ninja Gaiden 4
- Cinder City
- Time Takers
- Silent Hill f
- La Divina Commedia
- Cronos: The New Dawn
- The Outer Worlds 2
- inZoi: Island Getaway
- Fate Trigger
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Moonlighter 2
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Enshrouded: Wake Of The Water
- Age Of Empires IV: Anniversary Edition
- Kingdom Come Deliverance 2: Legacy Of The Forge
- Cult Of The Lamb: Woolhaven
- World Of Warcraft: Midnight
- Project Spectrum
- World of Tanks: Heat
- Ghost Of Yotei
- Resident Evil Requiem
- Black Myth: Zhong Kui
Aus der Pre-Show:
- He-Man and the Masters of the Universe™: Dragon Pearl of Destruction
Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren (Bis einschl. Ende September):
Quelle: gamespot
- Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants DLC (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 4
- Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2) – September 4
- Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – September 5
- Baby Steps (PS5, PC) – September 8
- Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 12
- Dying Light: The Beast (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – September 19
- Silent Hill f (PS5, PC) – September 25
- Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 26
- Ghost of Yotei (PS5) – October 2
- Borderlands 4 (Switch 2) – October 3
- Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – October 10
- Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – October 10
Besprechenswerte Filme und Serien:
- Serie: The Day of the Jackal
- Naked Gun
- Weapons
- Sirat
Bücher:
Musik:
- President – King of Terrors EP
- The Swell Season – Forward
- Wargirl – Good Things
- Castrator – Coronation of the Grotesque
- Sault – 10
- Cleo Sol – Mother
Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.
Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.
