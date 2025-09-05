Polyneux tritt nach. Episode 16: Uncanny Ellenbogen

Einleitung Schmeinleitung! Pi-Pa-Polyneux! Gotta-gotta-uh! Der Sommer liegt im sterben. Er windet sich in unendlicher Pein und der Herbst tritt ihm volle Kanne in die Rippen. Das Schwein. Aber wir lassen uns selbst vom unerbittlichen, seelenzerschmetternden Jahreszeitenwechsel nicht entmutigen, sondern plaudern und palavern über possierliche Pfideospiele. Wir sind in diesem Fall Christian, Norman und Urs, die dieses Mal – WHAT A TWIST! – keinen gemeinsamen Termin gefunden haben, sondern in zwei getrennten Sessions aufnehmen mussten. Ja was ein Ärger, da machste nix, es ist, wie es ist. Trotzdem werden die geilsten Spiele besprochen, trotzdem gibt es irrwitzig gute Musiktipps, trotzdem wird die extrem aufregende Gamescom Opening Night Live minutiös analysiert. Und das alles kostet genau nichts, exakt null Euro. Wahnsinn. Ich glaub es geht los hier.

Was wir gespielt haben:

Christian

Battlefield 6 Beta

Im Schnelldurchlauf: Delta Force, Cult of the Lamb, BotW

Das beste Quadruple-A-Spiel der Welt

Norman

Super Meat Boy

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Death Stranding 2

Urs

Donkey Kong Bananza

Shadow Labyrinth

Death Stranding II

PC!

Shinobi: Art of Vengeance

Ereignisse:

Es war gamescom und die Opening Night Live wusste mal wieder, wie man 2,5 Stunden mit viel Werbung und wenig Dramaturgie vollballert, hatte aber mal wieder einen Arsch voll Spiele und mehr im Gepäck:

Routine

Swords Of Legends

Valor Mortis

Hollow Knight Silksong

Call Of Duty: Black Ops 7

Lords Of The Fallen 2

Sekiro: No Defeat Anime

LEGO Batman: Legacy Of The Dark Knight

Warhammer 40K: Dawn Of War 4

Monster Hunter Wilds

Onimusha: Way Of The Sword

Arknights: Endfield

Europa Universalis 5

Daemon X Machina: Titanic Scion

Void/Breaker

Fallout Serie, Staffel 2

Indiana Jones And The Great Circle: The Order Of Giants DLC!

Deadpool VR

World Of Tanks 2.0

John Carpenter’s Toxic Commando

Death By Scrolling

Zero Parades

NTE: Neverness To Everness

Unbeatable

Honor Of Kings: World

Delta Force

Ninja Gaiden 4

Cinder City

Time Takers

Silent Hill f

La Divina Commedia

Cronos: The New Dawn

The Outer Worlds 2

inZoi: Island Getaway

Fate Trigger

The Seven Deadly Sins: Origin

Moonlighter 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Enshrouded: Wake Of The Water

Age Of Empires IV: Anniversary Edition

Kingdom Come Deliverance 2: Legacy Of The Forge

Cult Of The Lamb: Woolhaven

World Of Warcraft: Midnight

Project Spectrum

World of Tanks: Heat

Ghost Of Yotei

Resident Evil Requiem

Black Myth: Zhong Kui

Aus der Pre-Show:

He-Man and the Masters of the Universe™: Dragon Pearl of Destruction

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren (Bis einschl. Ende September):

Quelle: gamespot

Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants DLC (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 4

(PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 4 Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2) – September 4

(PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2) – September 4 Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – September 5

(PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – September 5 Baby Steps (PS5, PC) – September 8

(PS5, PC) – September 8 Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 12

(PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 12 Dying Light: The Beast (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – September 19

(PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – September 19 Silent Hill f (PS5, PC) – September 25

(PS5, PC) – September 25 Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 26

(PS5, Xbox Series X|S, PC) – September 26 Ghost of Yotei (PS5) – October 2

(PS5) – October 2 Borderlands 4 (Switch 2) – October 3

(Switch 2) – October 3 Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – October 10

(PS5, Xbox Series X|S, PC) – October 10 Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – October 10

Besprechenswerte Filme und Serien:

Serie: The Day of the Jackal

Naked Gun

Weapons

Sirat

Bücher:

Musik:

President – King of Terrors EP

The Swell Season – Forward

Wargirl – Good Things

Castrator – Coronation of the Grotesque

Sault – 10

Cleo Sol – Mother

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.