Polyneux tritt nach. Episode 17: Polyneux investigativ

Der Herbst. Die Jahreszeit, in der die Natur beschließt, ihren kompletten Müll auf den Boden zu werfen, nur damit du beim Rausgehen nasse Füße kriegst. Regen, Wind, und diese aggressive Kälte, die es schafft, durch deinen Wollpullover zu kriechen Draußen sein? Warum? Um im Spießrutenlauf um alles Laub auf dem Boden herumzuhuschen, weil man nie sicher sein kann, ob sich darunter defäkierte Tretminen befinden, während man gleichzeitig versucht, dabei nicht in eine Pfütze zu fallen? Nein, danke!
Die einzig logische Schlussfolgerung ist: Drinnen bleiben! Da, wo die Couch schön weich ist, der Bildschirm heller strahlt als dieses trübe und lustlos funzelnde Gestirn da am Himmel, und wo es nur nach nassen Hund riecht, wenn… nun ja… Du einen nassen Hund daheim hast. Oder ein Problem mit Deiner Wandisolierung. Oder Deiner Körperhygiene. Oder… okay, lassen wir das.
Der Herbst jedenfalls kann seine melancholischen Spaziergänge behalten, denn wir haben Quests zu erledigen! Königreiche zu retten, Alienköpfe zu zerstampfen und Pferdehoden beim Schrumpeln zuzusehen! So nämlich! Was aber viel wichtiger ist: hier drinnen, in den gemütlichen vier Wänden, zwischen all den lüftenden Konsolen bleibt mein Kaffee schön warm!
Und zum Podcasthören ist die Couch eh am schönsten. In diesem Sinne: viel Spaß mit dieser Folge!
Was wir in den vergangenen Wochen gespielt haben:
Christian
- Ghost of Tsushima
- Silent Hill f
- Black OPs 7 Beta
- Battlefield 2042
Norman
- Mortal Kombat 1 (Switch)
- TopSpin 2k25
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Urs
- Fertig gespielt: Death Stranding II / Shinobi: Art of Vengeance
- PC: Gemini Rue / The Excavation of Hob’s Barrow / Civ 6
- Super Mario Galaxy
- Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World Nintendo Switch 2 Edition
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Silent Hill F
Ereignisse:
- EA lässt sich kaufen. An Bord sind u.a. die Saudis und der Drecksauschwiegersohn eines Faschos. Ist Bioware damit Geschichte? https://www.videogameschronicle.com/news/ea-confirms-that-it-will-be-acquired-for-55-billion-by-investors-including-saudi-arabias-pif/ https://www.eurogamer.net/biowares-future-under-ea-in-question-studio-veteran-warns-if-it-makes-the-kind-of-games-that-this-new-company-isnt-interested-in-making-anymore
- Gamepass kostet jetzt so viel, wie eine richtig gute Kiste Bier. Sieht aus, als wären Quasi-Monopole irgendwie gar nicht so toll für die Konsument:innen. https://www.videogameschronicle.com/news/as-xbox-raises-game-pass-prices-former-ftc-chair-says-it-warned-activision-deal-would-harm-gamers/
UPDATE: Wohl nur für NEUKUNDEN https://www.eurogamer.net/xbox-game-pass-price-hikes-wont-affect-existing-subscribers-in-some-countries-for-now-microsoft-confirms
- Funcom schließt The Outsiders, das Studio hinter Metal Hellsinger https://www.eurogamer.net/metal-hellsinger-studio-closing-as-part-of-funcom-layoffs
Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:
(Bis einchl. Mitte November)
- Hades II (PC, Switch, Switch 2) – September 25
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch, Switch 2) – October 2
- Keeper (PC, XSX) – October 17
- Ninja Gaiden 4 (PC, XSX, PS5) – October 21
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PC, XSX, PS5) – October 21
- Powerwash Simulator 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2) – October 23
- Once Upon a KATAMARI (PC, XSX, PS5, Switch) – October 24
- The Outer Worlds 2 (PC, XSX, PS5) – October 29
- Arc Raiders (PC, XSX, PS5) – October 30
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PC, XSX, PS5, Switch, Switch 2) – October 30
- Mortal Kombat: Legacy Kollection (Switch, Switch 2) – October 30
- Mina the Hollower (PC, XSX, PS5, Switch, Switch 2) – October 31
- Europa Universalis V (PC) – November 4
- Cairn (PC, XSX, PS5) – November 5
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2) – November 6
- Possessor(s) (PC, PS5) – November 11
- Anno 117: Pax Romana (PC, XSX, PS5) – November 13
- Yakuza Kiwami/Yakuza Kiwami 2 (Switch 2) – November 13
- Call of Duty Black Ops 7 (PC, XSX, XO, PS5, PS4) – November 14
- Deadpool VR (PC) – November 18
- Kirby Air Riders (Switch 2) – November 20
Besprechenswerte Filme:
- Nachgeholt: Weapons
- Highest 2 Lowest
- I saw the TV glow
- Superman
- Fantastic 4
- Honey Don‘t
- Miroirs No. 3
Bücher:
- Ann Leckie: Ancillary Justice/Ancillary Sword
- Eric Hobsbawm – The Age of Revolution 1789 – 1848
Musik:
- Witch Club Satan – Witch Club Satan
- EROSION – Invasive Species
- Deftones – Private Music
- Jon Batiste – Big Money
Podcasts:
- Apocrypals
Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.
Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.
