Polyneux tritt nach. Episode 17: Polyneux investigativ

Der Herbst. Die Jahreszeit, in der die Natur beschließt, ihren kompletten Müll auf den Boden zu werfen, nur damit du beim Rausgehen nasse Füße kriegst. Regen, Wind, und diese aggressive Kälte, die es schafft, durch deinen Wollpullover zu kriechen Draußen sein? Warum? Um im Spießrutenlauf um alles Laub auf dem Boden herumzuhuschen, weil man nie sicher sein kann, ob sich darunter defäkierte Tretminen befinden, während man gleichzeitig versucht, dabei nicht in eine Pfütze zu fallen? Nein, danke!

Die einzig logische Schlussfolgerung ist: Drinnen bleiben! Da, wo die Couch schön weich ist, der Bildschirm heller strahlt als dieses trübe und lustlos funzelnde Gestirn da am Himmel, und wo es nur nach nassen Hund riecht, wenn… nun ja… Du einen nassen Hund daheim hast. Oder ein Problem mit Deiner Wandisolierung. Oder Deiner Körperhygiene. Oder… okay, lassen wir das.

Der Herbst jedenfalls kann seine melancholischen Spaziergänge behalten, denn wir haben Quests zu erledigen! Königreiche zu retten, Alienköpfe zu zerstampfen und Pferdehoden beim Schrumpeln zuzusehen! So nämlich! Was aber viel wichtiger ist: hier drinnen, in den gemütlichen vier Wänden, zwischen all den lüftenden Konsolen bleibt mein Kaffee schön warm!

Und zum Podcasthören ist die Couch eh am schönsten. In diesem Sinne: viel Spaß mit dieser Folge!

Was wir in den vergangenen Wochen gespielt haben:

Christian

Ghost of Tsushima

Silent Hill f

Black OPs 7 Beta

Battlefield 2042

Norman

Mortal Kombat 1 (Switch)

TopSpin 2k25

Sekiro: Shadows Die Twice

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Urs

Fertig gespielt: Death Stranding II / Shinobi: Art of Vengeance

PC: Gemini Rue / The Excavation of Hob’s Barrow / Civ 6

Super Mario Galaxy

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World Nintendo Switch 2 Edition

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Silent Hill F

Ereignisse:

EA lässt sich kaufen. An Bord sind u.a. die Saudis und der Drecksauschwiegersohn eines Faschos. Ist Bioware damit Geschichte? https://www.videogameschronicle.com/news/ea-confirms-that-it-will-be-acquired-for-55-billion-by-investors-including-saudi-arabias-pif/ https://www.eurogamer.net/biowares-future-under-ea-in-question-studio-veteran-warns-if-it-makes-the-kind-of-games-that-this-new-company-isnt-interested-in-making-anymore

Gamepass kostet jetzt so viel, wie eine richtig gute Kiste Bier. Sieht aus, als wären Quasi-Monopole irgendwie gar nicht so toll für die Konsument:innen. https://www.videogameschronicle.com/news/as-xbox-raises-game-pass-prices-former-ftc-chair-says-it-warned-activision-deal-would-harm-gamers/

UPDATE: Wohl nur für NEUKUNDEN https://www.eurogamer.net/xbox-game-pass-price-hikes-wont-affect-existing-subscribers-in-some-countries-for-now-microsoft-confirms

Funcom schließt The Outsiders, das Studio hinter Metal Hellsinger https://www.eurogamer.net/metal-hellsinger-studio-closing-as-part-of-funcom-layoffs

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis einchl. Mitte November)

Hades II (PC, Switch, Switch 2) – September 25

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch, Switch 2) – October 2

Keeper (PC, XSX) – October 17

Ninja Gaiden 4 (PC, XSX, PS5) – October 21

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PC, XSX, PS5) – October 21

Powerwash Simulator 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2) – October 23

Once Upon a KATAMARI (PC, XSX, PS5, Switch) – October 24

The Outer Worlds 2 (PC, XSX, PS5) – October 29

Arc Raiders (PC, XSX, PS5) – October 30

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PC, XSX, PS5, Switch, Switch 2) – October 30

Mortal Kombat: Legacy Kollection (Switch, Switch 2) – October 30

Mina the Hollower (PC, XSX, PS5, Switch, Switch 2) – October 31

Europa Universalis V (PC) – November 4

Cairn (PC, XSX, PS5) – November 5

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2) – November 6

Possessor(s) (PC, PS5) – November 11

Anno 117: Pax Romana (PC, XSX, PS5) – November 13

Yakuza Kiwami/Yakuza Kiwami 2 (Switch 2) – November 13

Call of Duty Black Ops 7 (PC, XSX, XO, PS5, PS4) – November 14

Deadpool VR (PC) – November 18

Kirby Air Riders (Switch 2) – November 20

Besprechenswerte Filme:

Nachgeholt: Weapons

Highest 2 Lowest

I saw the TV glow

Superman

Fantastic 4

Honey Don‘t

Miroirs No. 3

Bücher:

Ann Leckie: Ancillary Justice/Ancillary Sword

Eric Hobsbawm – The Age of Revolution 1789 – 1848

Musik:

Witch Club Satan – Witch Club Satan

EROSION – Invasive Species

Deftones – Private Music

Jon Batiste – Big Money

Podcasts:

Apocrypals

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.