Polyneux spricht, Vol. 20 (Pyramid Edition)

von polyneux, 10.11.2013, 4 Kommentare

Es ist tatsächlich schon so lange her, Silent Hill ist bereits 14 Jahre alt. Aus diesem Anlass haben sich die dreisten Drei, Doreen, Don und Sven zusammengefunden und sich an die große Survival-Horror-Serie erinnert. Wir haben hier zu fast allen Teilen reichlich gespoilert – solltet Ihr also die Serie noch nicht kennen und habt noch vor, sie nachzuholen, fühlt Euch hiermit vorgewarnt. Alle anderen können sich die volle Packung geben, bei circa 2,5h wird man sicherlich gut satt. Viel Spaß!

0:00:00 You’re Not Here

0:00:30 Bonjour

0:01:14 Silent Hill

0:01:26 Des Schreckens erster Teil

0:23:19 Promise

0:23:33 Des Schreckens zweiter Teil

0:51:09 „Liebe“ von Hanecke

0:56:58 ‚See? I’m real…‘. Multidisziplinäre Zugänge zum Computerspiel am Beispiel von ‚Silent Hill‘

1:03:50 Die HD Collection

1:04:14 HD Collection Review von Twin Perfect (Part I | Part II)

1:06:05 „while I was sitting in the lobby“ (Dave Schaufele interviews Guy Cihi – 2012)

1:06:45 Let’s Go After her | Die Triangle Boy

1:12:05 Please Love Me… Once More

1:12:26 Des Schreckens dritter Teil

1:30:09 Traversing The Portals Of Reality

1:30:40 Des Schreckens Zuhause

1:40:48 Evil Appetite

1:41:03 Des Schreckens Ursprung

1:46:21 Elle Theme

1:46:50 Des Schreckens Heimkehr

2:00:15 Hell Frozen Rain

2:00:41 Des Schreckens Kälte

2:08:08 Downpour Intro

2:08:28 Des Schreckens Sturm

2:36:25 Des Schreckens… Ende

2:36:58 The Reverse Will

